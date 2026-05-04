Cuarto menguante mayo 2026: guía para observar el relieve lunar en su mejor momento

El cuarto menguante de mayo de 2026 es uno de esos momentos que muchos pasan por alto… y, sin embargo, es de los mejores para observar la Luna con detalle. No es tan espectacular como una luna llena a simple vista, eso está claro. Pero si lo que buscas es ver relieve, sombras, cráteres bien definidos… aquí es donde empieza lo interesante.

Porque la Luna, cuando deja de estar completamente iluminada, empieza a mostrar su carácter.

Cuándo es el cuarto menguante en mayo de 2026

El cuarto menguante tendrá lugar el día 10 de mayo de 2026. Ese día (y los inmediatamente anteriores y posteriores) son perfectos para observar el relieve lunar. No hace falta que te obsesiones con la hora exacta del cuarto menguante. De hecho, la experiencia suele ser mejor durante varios días alrededor de esa fecha.

Lo importante es entender qué está pasando: la Luna se encuentra iluminada al 50%, pero en su fase decreciente. Eso significa que la línea que separa la luz y la sombra atraviesa zonas especialmente interesantes en los cuartos lunares. Y ahí es donde debes mirar.

Por qué el cuarto menguante es ideal para ver el relieve lunar

Cuando la Luna está llena, todo parece plano. Mucha luz, pocas sombras. Bonita, sí. Pero sin profundidad.

En cambio, durante el cuarto menguante:

Las sombras son largas.

Los cráteres se ven con mucho más contraste.

Las montañas lunares destacan claramente.

Se aprecia mejor la textura de la superficie.

Es como cuando el sol está bajo al amanecer o al atardecer aquí en la Tierra. Todo tiene más volumen.

La clave está en el terminador, esa línea irregular donde la noche lunar empieza a cubrir la superficie. Ahí se generan sombras que revelan detalles que en otras fases pasan desapercibidos.

A qué hora observar la Luna en esta fase

Esto cambia bastante respecto a otras fases.

Durante el cuarto menguante, la Luna:

Sale aproximadamente a medianoche.

Está alta en el cielo al amanecer.

Se pone hacia el mediodía.

Así que el mejor momento suele ser de madrugada, entre las 3:00 y el amanecer

También justo antes de salir el Sol, cuando el cielo aún está oscuro pero empieza a clarear

Tiene algo especial ver la Luna en ese momento. Menos gente mirando, más silencio… y mejores condiciones.

Qué partes de la Luna mirar (lo más interesante)

Aquí es donde puedes sacarle partido de verdad. No hace falta conocer todos los nombres, pero hay algunas zonas que suelen estar muy bien posicionadas durante el cuarto menguante:

Cráter Copérnico

Uno de los más famosos. Grande, con paredes bien definidas y un sistema de rayos que se aprecia incluso sin telescopio. En cuarto menguante, sus sombras hacen que destaque muchísimo.

Cráter Tycho

Otro clásico. Muy brillante, con rayos que se extienden por buena parte de la superficie lunar. Cuando la luz incide en ángulo, su estructura interna se vuelve mucho más visible.

Montes Apeninos

Una cadena montañosa impresionante. Literalmente. Durante esta fase, las sombras de estas montañas se alargan y permiten ver su altura relativa con bastante claridad.

Mare Imbrium (Mar de las Lluvias)

No es un mar real, claro. Es una llanura de lava solidificada.

Pero lo interesante es el contraste entre estas zonas lisas y los relieves cercanos. En cuarto menguante se nota mucho más.

Cómo observar el cuarto menguante (sin complicarte)

No necesitas un equipo profesional, ni mucho menos. A simple vista puedes disfrutarlo así. Verás la forma, la iluminación, y algunas zonas más oscuras o claras.

Pero si quieres detalle…

Con prismáticos

Aquí ya cambia la cosa. Unos prismáticos básicos (10×50, por ejemplo) te permiten:

Ver cráteres grandes.

Distinguir mares lunares.

Notar diferencias de textura.

Y sin necesidad de montar nada complicado.

Con telescopio

Si tienes uno, es el momento de usarlo. No hace falta que sea de gama alta. Incluso telescopios pequeños muestran:

Bordes de cráteres con sombras marcadas.

Picos centrales dentro de algunos cráteres.

Relieves bastante definidos.

Eso sí, baja un poco el brillo si puedes. La Luna puede deslumbrar más de lo que parece, incluso en cuarto menguante.

Consejos prácticos que marcan la diferencia

Aquí van algunos que suelen pasarse por alto:

Observa varias noches seguidas

La Luna cambia cada día. Lo que hoy está en sombra, mañana estará iluminado.

Si sigues la evolución durante 2 o 3 noches, entiendes mejor el relieve.

No te obsesiones con identificar todo

Está bien tener mapas lunares, apps o guías. Pero no hace falta convertirlo en un examen. A veces es mejor simplemente mirar y disfrutar.

Deja que tus ojos se adapten

Aunque la Luna es brillante, si estás en un entorno oscuro notarás más detalles con el paso de los minutos.

Usa filtros (si tienes)

Un filtro lunar o incluso uno polarizador puede ayudarte a reducir el brillo y mejorar el contraste. No es imprescindible, pero se agradece.

Elige bien el lugar

No necesitas oscuridad total como con las estrellas. Pero evitar luces directas (farolas, coches, ventanas) ayuda bastante.

Un balcón oscuro o una terraza ya sirve.

Fotografía lunar en cuarto menguante

Si te interesa hacer fotos, esta fase es mucho más agradecida que la luna llena.

¿Por qué? Porque hay sombras y eso da volumen en la imagen.

Para empezar:

Usa trípode.

ISO bajo (100–200).

Velocidad rápida (la Luna es brillante).

Zoom o teleobjetivo si tienes.

Solo tú, la Luna… y un montón de detalles esperando a que alguien se fije un poco más de lo normal.

Lecturas recomendadas

Cómo vemos la Luna desde la Tierra

La Luna