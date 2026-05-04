Adiós a los días de 24 horas: la Ciencia confirma que van a durar 25 horas porque la Luna está generando fricción con el lecho marino y la Tierra pierde energía rotacional

La Ciencia confirma que van a durar 25 horas porque la Luna está generando fricción con el lecho marino y la Tierra pierde energía rotacional. Los días de 24 horas van a cambiar por momentos, por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es momento de conocer el futuro que nos está esperando en estos días en los que la Luna se convierte en uno de los grandes protagonistas de estas jornadas.

Las 24 hora del día a veces no son necesarias para todo lo que tenemos que hacer. En algunas ocasiones lo que realmente podremos empezar a tener en mente es algo que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia esencial. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que adaptarnos a un cambio de ciclo que puede ser esencial. Un cambio que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Le diremos adiós a los días de 24 horas

Los días de 24 horas van a desaparecer por completo, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. Es momento de apostar por estos días en los que cada elemento cuenta.

Tocará empezar a ver llegar algunos cambios significativos que acabarán marcando una diferencia importante, en estos días en los que cada detalle acabará siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que podría acabar siendo clave.

Este tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría para conseguir este cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será la hora de descubrir lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento tiene un significado.

A la hora de saber qué futuro nos espera este tipo de elementos pueden acabar siendo lo que nos dará este tupo de elementos que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar generando más de una sorpresa. Este día de 24 horas que tenemos por delante, pueden acabar pasando a la historia.

Los días van a durar 25 horas ante la fricción de la Luna sobre el lecho marino

El lecho marino puede estar marcado por la fricción de la Luna, por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Este tipo de elementos que pueden convertirse en una novedad destacada en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Orbital Today nos explican en un reciente artículo: » Es inevitable… pero no pronto. Los científicos estiman que la rotación de la Tierra tardará aproximadamente 200 millones de años en ralentizarse lo suficiente como para añadir una hora extra completa al día. Por ahora, el conocido ciclo de 24 horas permanece en su lugar. Lo que ha llamado la atención de los investigadores no es el futuro lejano, sino los sutiles cambios que ya están sucediendo hoy en día. Las mediciones muestran que la rotación de la Tierra se está ralentizando un poco más rápido de lo esperado, y los científicos dicen que el cambio climático impulsado por el hombre ahora está desempeñando un papel medible en ese cambio».

Siguiendo con la misma explicación: «Según hallazgos recientes respaldados por datos de la NASA, la duración de un día ha ido aumentando a una velocidad de aproximadamente 1,33 milisegundos por siglo desde el año 2000 debido al derretimiento del hielo y a los cambios en la distribución del agua en todo el planeta. Eso puede sonar insignificante, pero representa un cambio detectable en la forma en que la Tierra gira. Esto es algo que una vez se pensó que estaba influenciado casi en su totalidad por las fuerzas naturales. Durante miles de millones de años, la rotación de la Tierra se ha ralentizado gradualmente debido a la atracción gravitatoria de la Luna. Esta interacción crea mareas en los océanos, y la fricción generada por esas mareas actúa como un freno suave en el giro del planeta. Los científicos estiman que este proceso natural ralentiza la Tierra en aproximadamente 2,4 milisegundos por siglo. Es un cambio imperceptiblemente lento, uno que ha tardado millones de años en producir diferencias notables. En el pasado lejano, los días de la Tierra eran mucho más cortos que hoy. Sin embargo, ese patrón predecible ahora está siendo influenciado por algo nuevo. Investigadores de la Universidad de Viena y ETH Zurich, analizando más de un siglo de observaciones, han descubierto que el derretimiento de grandes capas de hielo (particularmente en Groenlandia y la Antártida) está redistribuyendo la masa en todo el mundo de maneras que afectan la rotación del planeta. A medida que el hielo se derrite, el agua fluye desde las regiones polares hacia los océanos más cerca del ecuador».