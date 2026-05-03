La NASA admite el problema: un hongo extremadamente resistente podría contaminar Marte y adelantarse a la humanidad

Un hongo ultrarresistente ha encendido las alarmas en la comunidad científica tras demostrar que puede sobrevivir incluso a los estrictos protocolos de limpieza de la NASA. Este hallazgo plantea nuevos desafíos en la exploración espacial, especialmente en misiones a Marte, donde evitar la contaminación biológica es una prioridad absoluta. El problema no es nuevo. Desde hace décadas, las agencias espaciales tratan de impedir que microorganismos terrestres lleguen a otros planetas y alteren posibles ecosistemas extraterrestres. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que se pensaba: algunas formas de vida son capaces de resistir condiciones extremas que imitan el entorno espacial.

Ya se sabía que organismos como los tardígrados pueden sobrevivir al vacío y a la radiación cósmica. También se han detectado bacterias resistentes en equipos espaciales, como ocurrió con el robot Phoenix o en la estación espacial china Tiangong. Ahora, un nuevo protagonista se suma a esta lista: el hongo Aspergillus calidoustus. Según un estudio publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology, este hongo ha logrado sobrevivir en las llamadas «salas blancas» del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).

El hongo más peligroso según la NASA

Para comprobar su resistencia, los investigadores sometieron al hongo a condiciones similares a las del espacio profundo. Esto incluyó niveles extremos de radiación ultravioleta y presiones atmosféricas muy bajas, comparables a las de Marte. A pesar de ello, el microorganismo logró sobrevivir durante meses, mostrando una capacidad de adaptación extraordinaria.

Sin embargo, aunque este hongo demostró soportar condiciones extremas de forma individual, los resultados cambiaron cuando se combinaron varios factores, según la NASA. Al exponerse simultáneamente a frío extremo, baja presión y altos niveles de radiación, su capacidad de supervivencia disminuyó considerablemente. Por ello, los científicos consideran que la colonización de Marte por este tipo de hongos es altamente improbable. Aunque puedan resistir ciertos entornos, su crecimiento y reproducción requerirían condiciones que actualmente no existen en el planeta, como agua líquida, nutrientes disponibles y un entorno más estable.

Según explicó el jefe del estudio, el microbiólogo Kasthuri Venkateswaran, e xinvestigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro, la capacidad de supervivencia de estos microorganismos no responde a un único factor de estrés ambiental, sino a una compleja combinación de mecanismos de tolerancia. En otras palabras, su resistencia se basa en la suma de varias adaptaciones que les permiten soportar condiciones extremas. De hecho, el único escenario que resultó letal para este hongo fue la exposición simultánea a temperaturas extremadamente bajas junto con niveles muy elevados de radiación.

Más allá de la colonización, el estudio pone el foco en un problema diferente: la posible contaminación entre planetas. Aunque el hongo no pueda prosperar en Marte, sí ha demostrado una resistencia significativa a los procesos de limpieza de la NASA, lo que sugiere que podría viajar en misiones espaciales. Este escenario plantea riesgos importantes. La presencia de microorganismos terrestres en otros planetas podría interferir en futuras investigaciones científicas; misiones como las del róver Perseverance o el histórico Curiosity dependen precisamente de evitar cualquier tipo de contaminación biológica.

Tratado del Espacio Exterior

Actualmente, el Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece normas para evitar la contaminación biológica de otros planetas. No obstante, los expertos consideran que estas regulaciones deben actualizarse para incluir de forma más precisa el papel de los hongos, que hasta ahora han sido menos estudiados que las bacterias en este contexto.

El artículo IX determina que «los Estados deberán llevar a cabo la investigación y exploración del espacio ultraterrestre de manera que se evite cualquier tipo de contaminación perjudicial, así como posibles alteraciones negativas en el medio ambiente terrestre derivadas de la introducción de materiales extraterrestres. Para ello, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias cuando así se requiera. Asimismo, si un Estado considera que una actividad o experimento espacial, ya sea propio o de sus nacionales, podría interferir o perjudicar las actividades de otros Estados en la exploración pacífica del espacio, deberá realizar consultas internacionales previas antes de llevarlo a cabo».

Viaje al planeta rojo

Por otro lado, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro ha identificado una posible oportunidad para acortar drásticamente estos tiempos. Según su estudio, durante la oposición de Marte en 2031, una nave podría aprovechar la trayectoria del asteroide 2001 CA21 para completar una misión completa en apenas 153 días. La oposición de Marte, que se produce aproximadamente cada 26 meses, es el momento en el que la Tierra se sitúa entre el Sol y el planeta rojo.

El estudio analizó varias oposiciones (las de 2027, 2029 y 2031) y concluye que la de 2031 presenta una oportunidad especialmente favorable. Ese año, el asteroide 2001 CA21 cruzará las órbitas de la Tierra y Marte siguiendo una trayectoria muy excéntrica. Si una nave logra mantenerse dentro de unos cinco grados de su plano orbital, sería posible aprovechar ese recorrido para completar una misión ultrarrápida.