Octavio Mulet, el cirujano que operó a Morante en La Maestranza: «Las lesiones son complejas, hubo que hacer una reparación de esfínteres»

Octavio Mulet, el cirujano que operó a Morante de la Puebla en La Maestranza de Sevilla, ha desvelado que las lesiones que presenta el diestro «son complejas» y que hubo «que hacer una reparación de esfínteres». Tras esta intervención, fue trasladado al hospital Viamed de la ciudad Hispalense, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según reza el primer parte médico, sufrió una cornada muy grave «en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm». Ante esto, el doctor Mulet procedió en la misma plaza al «lavado de la herida y a la reparación rectal y aparato esfinteriano con un drenaje aspirativo en espacia postanal y retro rectal».

Además de la cornada, Morante fue arrollado y pisoteado en la zona de la espalda, lo que pudo haberle provocado lesiones en esa zona. Sin embargo, «en principio no hay ninguna lesión en la columna, a la espera de más pruebas», según Octavio Mulet. Así se desprende del parte médico recogidos por Mundotoro.

«Este tipo de percances son complicados. Hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos», ha señalado el cirujano en declaraciones al citado medio.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, 20 de abril, durante la décima corrida de la Feria de Abril de Sevilla. Morante de la Puebla sufrió una cogida cuando toreaba al cuarto astado de la tarde, un res de los Hermanos García Jiménez de 512 kilos.

Cuando trataba de fijar con el capote, el animal se le vino al pecho, arrollándole, y en el intento de huida, le hirió en la zona del glúteo izquierdo. El torero quedó bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona de la cornada, con gestos de dolor. Las cuadrillas acudieron rápidamente a su auxilio para llevarlo a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido antes de ser trasladado al hospital.