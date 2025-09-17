Tráiler de ‘La asistenta’: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan un thriller superventas

Sydney Sweeney es una de esas estrellas de Hollywood que son noticia en cada paso que dan. Ya sea por una polémica campaña publicitaria de una marca de vaqueros o por sus polémicas declaraciones sobre la hipocresía del feminismo latente en la industria. Pero por supuesto, su notoriedad bebe directamente también de los múltiples proyectos en los que está involucrada como actriz y como productora ejecutiva. Ahora, la hemos podido ver implicada en una de sus últimas películas, gracias a la publicación del primer tráiler de La asistenta, donde comparte elenco con la nominada al Oscar, Amanda Seyfried.

El filme es la adaptación homónima de la novela superventas escrita por Freida McFadden, la cual ha vendido millones de copias en todo el mundo. Producida y distribuida por Lionsgate, la major ha escogido a Paul Feig, responsable de varias comedias románticas y creador de la fantástica serie, Freaks and Geeks. En el campo del libreto, Rebecca Sonnenshine es la encargada de versionar el material de McFadden. Suponiendo este el primer largometraje relevante de su carrera, tras participar activamente en las labores de guion de la exitosa The Boys. El libro original ha sido traducido a más de 40 idiomas, siendo reconocido sobre todo por el público juvenil. Esto último sumado al reclamo de sus estrellas, invitan a pensar en La asistenta como en un futuro éxito en la próxima taquilla navideña. Pero ¿de qué trata realmente su historia? ¿cuándo se estrena oficialmente? ¿tendrá una continuación?

Tráiler de ‘La asistenta’

El tráiler de La asistenta ya nos pone en aviso de su planteamiento en clave de thriller dramático. Millie Calloway (Sweeney) es una joven de pasado complicado que encuentra un trabajo como asistenta en el acaudalado hogar de los Winchester. Dicha familia está compuesta por Nina (Seyfried) y su esposo, Andrew (Brandon Sklenar). Pero lo que al principio parece un lugar idílico cambia considerablemente cuando Millie descubre unos secretos oscuros y peligrosos en el casa. Un misterio que podría poner en riesgo su propia integridad física.

El elenco principal se completa con Michele Morrone, Elizabeth Perkins, Megan Ferguson y Ellen Tamaki, entre otros. El tráiler va creciendo en intensidad, revelando breves fragmentos que alimentan la sensación de un secreto turbio tras las paredes de la laberíntica casa de los Winchester. Aparte de la inquietante performance de una Seyfried cuyo rostro representa la esencia del suspense que McFadden escribió en las páginas del primer libro de una saga con otros cuatro tomos; El secreto de la asistenta, La asistenta te vigila, La boda de la asistenta y La asistenta no ha acabado de limpiar.

¿Cuándo se estrena?

La asistenta llegará a los cines estadounidenses el 19 de diciembre. En España en cambio, tendremos que esperar hasta el 1 de enero de 2026 para poder verla en las salas. El éxito del filme determinará el desarrollo del resto de las adaptaciones de McFadden. Antes, a Sweeney podremos verla protagonizando el biopic deportivo Christy, donde encarna a la boxeadora Christy Martin.

Por su parte, Seyfried presentó The Testament of Ann Lee en el pasado festival de Venecia y en 2026, coprotagonizará My Ex-Friend’s Wedding junto a Ariana DeBose.