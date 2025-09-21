‘La Asistenta’ ya tiene fecha de estreno: la película del libro más leído del verano llega muy pronto

La novela La asistenta de la escritora Freida McFadden se ha convertido en un éxito a nivel mundial con más de 15 millones de ejemplares vendidos y que ha sido traducido a más de cuarenta idiomas. Por eso hay una gran expectación sobre la adaptación de esta película que está haciendo el director Paul Feig, al que conocemos porque fue el realizador de la inolvidable comedia La boda de mi mejor amigo y las películas Un pequeño favor y Otro pequeño favor, la saga que protagonizaron Blake Lively y Anna Kendrick. Además, no acabamos de enterar que la película La asistenta se estrenará en diciembre en Estados Unidos y aquí en España el 1 de enero de 2026. En esta nueva película se contará la historia de Millie Calloway, una joven con un pasado turbulento y desesperada por encontrar un trabajo que logra esa oportunidad gracias a Nina Winchester, una mujer rica de Long Island, que la contrata como empleada doméstica sin revisar sus antecedentes.

Además, ya conocemos quien dará vida al personaje de la asistenta y será nada más y nada menos que la actriz Sydney Sweeney, a la que conocemos por su trabajo en ficciones como Cualquiera menos tú o The White Lotus. El papel de la dueña de la casa lo interpretará la actriz Amanda Seyfried a la que hemos visto en Los Miserables y Mamma Mia! Aunque todavía queda bastante tiempo para que se estrene, Diamond Films ya ha distribuido las primeras imágenes de la película y el tráiler en los que ya se puede ver a estas dos mujeres hablando e interactuando en el cuarto de baño de la vivienda

La novela La Asistenta de Freida McFadden forma parte de una saga que consta de tres libros principales y una novela corta adicional que complementa la historia. La primera novela se publicó en abril de 2022 y en 2023 se publicaron las dos siguientes: El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila. Freida McFadden es el pseudónimo de una escritora y médica estadounidense, especializada en lesiones cerebrales. Este 2025 también la escritora ha publicado la novela corta adicional La boda de la asistenta.

¿De qué trata la película La asistenta?

La protagonista de esta película es Millie, una joven que tiene problemas con la justicia que está buscando trabajo. Un día tiene la suerte de ser contratada como empleada doméstica para Nina y Andrew, una pareja adinerada de alta sociedad. Millie ve en este nuevo trabajo con los Winchester una oportunidad de empezar de cero.

Todo parece perfecto hasta que un día descubre que sus jefes, Nina y Andrew, esconden secretos mucho más peligrosos que los suyos. Poco a poco se da cuenta de que puede encontrarse en una situación bastante difícil que puede afectar a su seguridad personal y también a su cordura. Según la sinopsis de Diamond Films: «A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde… «.

El reparto de la nueva serie

Como ya hemos comentado la actriz Sydney Sweeney (Cualquiera menos tú, The White Lotus), interpretará el papel de Millie, la asistenta que oculta a esa familia sus graves problemas. La actriz Amanda Seyfried (Los Miserables, Mamma Mia!) dará vida a Nina, la elegante y misteriosa señora de la casa. Amanda es una actriz muy conocida que sorprendió a todos con su estupenda interpretación en The Testament of Ann Lee en el pasado festival de Venecia y en 2026 coprotagonizará My Ex-Friend’s Wedding junto a Ariana DeBose.

El actor Brandon Sklenar (1923, Romper el círculo) dará vida a Andrew, el enigmático y sofisticado marido de Nina y la actriz Elizabeth Perkins interpretará a Evelyn Winchester, la madre de Andrew. El actor Mark Grossman dará vida a Scott Crawford, el exnovio de Millie y el actor Michele Morrone (365 días, Otro pequeño favor) a Enzo, el jardinero. Por ahora solo se han dado conocer los nombres de estos actores que formarán parte del reparto de la nueva película La asistenta.

Además de los nombres de los actores protagonistas de la película La asistenta, también se ha dado a conocer que el guion que adaptará la obra cuenta con la firma de Rebecca Sonnenshine, conocida por su trabajo en The Boys. También ya se sabe que la banda sonora del proyecto estará firmada por Theodore Shapiro. Este músico ya había trabajado con Paul Feig en Jackpot! (2024), La escuela del bien y del mal (2022) u Otro pequeño favor, la cual se estrenará en 2025. Theodore Shapiro también es el responsable de la banda sonora de Severeance, la película Wolfs o Yellowjackets.

La película La asistenta es uno de los estrenos más esperados para el 2026 y, si no defrauda y sigue la estela trazada por las novelas, seguro que se convertirá en un éxito de taquilla. Estos meses estaremos muy atentos a todas las noticias que vayan surgiendo sobre este proyecto que seguro va a dar mucho que hablar. Por ahora os dejamos con el primer tráiler de La asistenta.