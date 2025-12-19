Ni colonias ni calcetines: el regalo de Navidad que va a ser tendencia este 2025 es mucho mejor

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, apuramos estos días las últimas compras de nuestros regalos, y aunque muchos habrán pedido la típica colonia o apostemos por regalar los calcetines de siempre, con los que sabemos que acertamos, hay una tendencia especialmente entre los niños, que parece imponerse entre los regalos de Navidad para este 2025.

Se trata como no, de los móviles y es que aunque en los últimos años sus ventas han crecido esta Navidad, es ahora en 2025 cuando realmente se está notando como los adolescentes, y también niños pequeños, sólo piden una cosa en su carta a Papá Noel o a los Reyes Magos: un smartphone ya que consideran que es lo mejor si tenemos en cuenta que con él pueden jugar, ver series y como no, están las redes sociales. Desde algunos medios, señalan incluso que niños de cinco años los piden, por lo que se ha convertido en el mejor regalo de todos a pesar de las advertencias de expertos que alertan del riesgo que tiene para la salud, el pasar muchas horas frente a las pantallas.

De este modo, sabiendo que el móvil es el regalo tendencia de la Navidad 2025, es importante tener en cuenta algunas pautas a la hora de elegir bien, saber qué aconsejan los expertos y sobre todo, tener claro que aunque sea algo que compramos porque sabemos que los niños lo desean y le van a hacer más caso que a cualquier juguete, es importante que desde el primer momento en que empiecen a usarlo sean responsables.

El regalo tendencia de la Navidad de 2025

“Está habiendo mucha demanda, sobre todo de celulares y tablets. Los chicos, desde los cinco años, ya buscan tecnología”, explica una dependienta de una tienda de telefonía móvil en Argentina al medio TN, pero lo cierto es que esta tendencia no es algo que pase tan sólo en ese país. Lo de que los niños pidan móviles y tablets para Navidad es una tendencia global que afecta también a España.

Y aunque sea la norma, la advertencia de los expertos está ahí y más en fechas como la Navidad, teniendo en cuenta que el uso de móviles no ha parado de crecer entre jóvenes adolescentes y también niños. Las cifras además son claras. Según un informe de SaveFamily el 42% de los niños españoles ya tienen móvil a los 8 años, mientras que el 68% accede a internet antes de cumplir los once. Y en cuanto a horas de exposición, el 53% pasa más de dos horas diarias frente a las pantallas y el 81,6% supera la hora de uso incluso entre semana, una cifra que además aumenta al 90% durante los fines de semana.

Por este motivo debemos tener en cuenta las recomendaciones de los expertos como la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria que ya la Navidad del año pasado publicó una advertencia muy explícita en plena campaña navideña: «el móvil no es un regalo, es un problema». En su nota, los pediatras desaconsejaban regalar móviles a niños y recordaban riesgos que ven en consulta cuando el uso es temprano o excesivo: desde retrasos en el lenguaje en los más pequeños hasta sedentarismo, problemas de sueño y exposición a contenidos violentos o sexuales.

Pautas a tener en cuenta si al final decidimos regalar un móvil a los niños

Si pese a las advertencias y recomendaciones el móvil acaba entrando en casa esta Navidad, los expertos coinciden en una idea clave: no basta con comprarlo y dárselo a los niños. El verdadero trabajo empieza después. Por eso, pediatras y especialistas en educación digital insisten en la importancia de establecer normas claras desde el primer día, adaptadas a la edad y madurez del menor.

Una de las primeras pautas tiene que ver con el uso y los horarios. El móvil no debería convertirse en una extensión permanente de la mano. Limitar su uso diario, evitarlo durante las comidas y establecer una hora clara de desconexión antes de dormir ayuda a proteger el descanso y reduce conflictos posteriores.

También es fundamental configurar correctamente el dispositivo desde el inicio. Activar controles parentales, restringir descargas, limitar el acceso a determinadas aplicaciones y supervisar el contenido no debe verse como una invasión, sino como una forma de acompañamiento. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que la educación digital forma parte de la protección del menor y que los adultos tienen la responsabilidad de guiar ese proceso.

Otro punto clave es hablar, y hacerlo con naturalidad. Explicar qué se puede hacer con el móvil y qué no, por qué existen límites y cuáles son las consecuencias si no se respetan evita malentendidos y reduce tensiones. Algunos expertos aconsejan incluso establecer un pequeño acuerdo familiar por escrito, donde queden claras las normas básicas y los compromisos por ambas partes.

Por último, los especialistas subrayan la importancia del ejemplo. Pedir un uso responsable del móvil mientras los adultos pasan horas frente a la pantalla lanza un mensaje contradictorio. Mostrar hábitos saludables, alternar tecnología con actividades al aire libre y fomentar espacios sin pantallas sigue siendo una de las mejores herramientas para que el móvil no lo acabe ocupando todo.