3-2. El Illes Balears cierra la pretemporada con derrota en Noia

El Illes Balears Palma Futsal cayó en el último test antes del inicio liguero en el Municipal Agustín Mourís, donde el Noia Portus Apostoli se impuso por 3-2 en un partido que demostró que el equipo debe dar un paso adelante en intensidad y solidez defensiva. Los baleares generaron numerosas ocasiones de gol, pero los errores atrás y la falta de contundencia penalizaron de nuevo.

El encuentro arrancó con ritmo y ocasiones. Ernesto pudo adelantar al Palma en el primer minuto, pero Schütt frustró su remate. Poco después, fue el Noia quien se hizo fuerte en su pabellón, con un ambiente siempre exigente, y su capitán Altamirano abrió el marcador en el minuto 6. El conjunto de Antonio Vadillo reaccionó bien, con llegadas de Alisson, Mateus Maia y Fabinho, aunque sin fortuna en la definición. En el tramo final de la primera parte, los colegiados señalaron penalti por mano de Montero y Fabinho lo transformó para empatar el duelo en el 19. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos: Ismael volvió a adelantar a los gallegos con el 2-1 al filo del descanso.

La segunda parte comenzó con otro golpe duro para los mallorquines. En el minuto 24, un disparo lejano de Peixe acabó en gol tras rebotar en David Peña. El 3-1 no cambió el guión: el Illes Balears Palma Futsal siguió generando peligro, pero el guardameta local se erigió en héroe, desbaratando ocasiones claras. Aun así, Charuto recortó distancias en el 27 tras una buena combinación con Ernesto (3-2), y el propio Peña tuvo el empate, con una ocasión que se estrelló en la madera y otra que sacó Peixe con una parada providencial. En los últimos minutos, Vadillo apostó por el portero-jugador con Mateus Maia, pero el marcador ya no se movió.

El Illes Balears Palma Futsal cierra así la pretemporada con un balance de una victoria y tres derrotas, y con margen de mejora evidente en aspectos defensivos y de competitividad en los duelos. A partir de ahora, toda la atención se centra en el debut oficial en Son Moix ante el Jimbee Cartagena, el próximo viernes a las 21:00 horas, donde los de Vadillo esperan dar su mejor versión.

Noia Portus Apostoli: Churrasco, Douglas, Macedo, Biel y Schütt. También jugaron: Montero, Koeman, Altamirano, Peixe, Diego Fávero y Varsalona.

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Fabinho, David Peña, Ernesto y Charuto. También jugaron: Luan Muller, Lin, Rivillos, Lucão, Deivão, Mateus Maia y Alisson.

Goles: 1-0 Altamirano (min. 6); 1-1 Fabinho (min. 19); 2-1 Ismael (min. 20); 3-1 David Peña P.P. (min. 24); 3-2 Charuto (min. 26).

Árbitros: Darriba Villamor y Menéndez Nistal. Amonestaron con tarjeta amarilla a Mateus Maia.

Pabellón: Municipal Agustín Mourís. 600 espectadores. VIII Trofeo Portus Apostoli.