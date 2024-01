Se filtran nuevos audios del VAR sobre el polémico penalti de Raphinha ante el Rayo

Sigue el escándalo por los audios filtrados del VAR. En la noche del lunes se filtraron nuevas conversaciones entre el árbitro y la sala VOR y esta vez también estuvo el Barcelona de por medio. La jugada en cuestión es el polémico penalti que no se pitó sobre Raphinha que fue muy protestado en su día por Xavi Hernández tras un partido que acabó con empate del conjunto culé ante el Rayo Vallecano (1-1).

Todo ocurrió en el Rayo Vallecano-Barcelona disputado en el Estadio de Vallecas y correspondiente a la jornada 14 de Liga EA Sports. A la hora de partido y con 1-1 en el marcador, el conjunto culé protestó un posible penalti por una patada de Pacha Espino a Raphinha dentro del área vallecana.

Munuera Montero, árbitro del encuentro fue llamado por Jaime Latre, que estaba en el VAR, y finalmente consideró no señalar la acción como penalti después de una larga conversación. Esta decisión provocó una gran indignación de un Xavi Hernández que dejó claro en la rueda de prensa posterior al partido que era un penalti claro.

🎙 AUDIO REVISIÓN VAR 🗓️ Jornada 14 | Rayo Vallecano – Barça ‼ El posible penalti sobre Raphinha en Vallecas 🗣 "No hay nada Santi, intenta rematar y ya está." 😳 "Parece poca cosa pero la estoy mirando. No le impacta de lleno. Está todo bien." 🔗 En… pic.twitter.com/ypUoZ7X87n — Jijantes FC (@JijantesFC) January 29, 2024

«Intenta rematar y ya está», dijo Munuera Montero al VAR antes de preguntar a Jaime Latre si podía haber contacto. «Para mí no es para llamar… La estoy mirando ehh, la estoy mirando..parece poca cosa pero la estoy mirando. Munu danos un poco de tiempo porfa… Pónmela otra vez, el balón viene de muy arriba… despacio… No le impacta de lleno…la quiero en dinámica y despacio.. Está todo bien. A ver, está todo bien en el área eh Munu, tienes que ver esta última falta..para mí es correcto no llamar…», sentenció el VAR sobre la jugada.

El audio del VAR y la indignación de Xavi

Jijantes, como ya hizo en otras ocasiones la semana pasada, volvió a filtrar audios del VAR y en relación con una jugada conflictiva que tuvo al Barcelona como protagonista y en la que la entidad catalana se sintió perjudicada.

«Luego me decís que busco excusas, pero es penalti claro. No estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales. No nos sale cara, nos sale cruz. No es excusa. Es penalti claro», afirmó Xavi a la conclusión del partido sobre una jugada polémica que sigue trayendo cola.

Después de la filtración de los primeros audios del VAR, la CTA denunció los hechos a la Guardia Civil y ya se están investigando mientras que la Federación se quiso volcar con el colectivo arbitral en un comunicado.

«La RFEF quiere mostrar su apoyo, solidaridad y confianza a los árbitros y árbitras ante los ataques que están sufriendo en el ejercicio de sus competencias.Asimismo, desea condenar de manera contundente la sustracción y difusión de diversos audios del sistema VAR, al ser una clara vulneración de la protección de datos, motivo por el cual se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil, tal y como se anunció ayer», afirmó la Real Federación Española en un comunicado.