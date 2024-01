Tebas vuelve a jugar a ser presidente del Barça: «Veremos si Xavi se queda, hay que esperar»

Javier Tebas habló de la actualidad deportiva y tocó todos los temas posibles en la gala de premios que realizó la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid este lunes. El presidente de la Liga habló de la salida de Xavi Hernández, de las polémicas declaraciones de Laporta sobre la competición, del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid, de la Superliga y de Florentino Pérez.

«Ha pasado hace tan poco que no lo he podido reflexionar mucho. Son decisiones que pasan, en los clubes unos van, otros vienen… Y vamos a ver, hasta el 30 de junio queda mucho y quién dice que no se queda en el Barça, hay que esperar», afirmó Javier Tebas sobre el anuncio de Xavi Hernández, dejando en duda que pueda marcharse finalmente del Barcelona.

Sobre la situación actual del Barça, el presidente de la Liga afirmó que «refleja que cuando hay crisis deportiva, lo que pasa en todos los clubes, estés bien o mal económicamente. El Barça es un equipo que aspira a ganar siempre todo y es una frustración para un entrenador no conseguirlo. Le pasa también a otros equipos con sus objetivos».

«Se habla de una inestabilidad del Barça… Yo creo que el Barça lo que tiene es que no es lo que ha sido otras temporadas en el ámbito económico de fichar y ya volverá a la normalidad. No diría inestabilidad, es un poco adecuar la situación del club a una realidad económica que ya yo creo que llevan el camino de que lo están haciendo bien. Y luego el tema deportivo… No siempre todo el mundo va a ganar todo. Es muy complicado. Hay muchos clubes difíciles de ganar, cuesta ganar los partidos. No hay que hacer un drama de todo esto», señaló Javier Tebas sobre el club azulgrana.

Tebas sobre Mbappé y la RFEF

«Creo que altas. Es una opinión personal. Jugador de 26 años, el PSG parece que no… Dependerá del Real Madrid, del presidente y de lo que esté dispuesto a apostar. El Real Madrid hay que pensar que la llegada de Bellingham ha hecho que ya tenga una estrella, Vinicius es otra. Si el jugador quiere ir al Madrid… Más del 50% por ciento», confirmó Javier Tebas sobre una posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Sobre la RFEF, Tebas afirmó que «jurídicamente era lo lógico que tenía que hacer la Federación. Si la Federación cree que puede perder el pleito, lo mejor que puede hacer es retirarse. Creo que ha hecho bien. Agradezco lo que ha hecho, pero creo que correspondía. No se puede estar en contra de lo que 38 clubes de la Liga opinan, la Federación tiene que estar por encima de eso. Ya estuvo mal poner la demanda y está bien que la retiren».

Tebas vuelve a hablar de la Superliga

«Siempre donde está Florentino nunca está muerto nada. Siempre digo que Florentino nunca pierde y ahí está, tiene a David Copperfield por ahí haciendo trucos de magia porque dice que tele gratis, luego menos gratis, ya se le ha visto el conejo de la chistera, luego que no hace daño a las ligas y hace mucho daño a las ligas. Pero siempre donde está Florentino nunca hay que dar por muerto», dijo Tebas sobre la Superliga y Florentino Pérez.

«Temo al proyecto que viene desde el año 2000 encabezado por Florentino que los clubes más ricos son los que tienen que dominar. Eso es como si un país lo dominan los más ricos. Creo que lo que hay que hacer es trabajar para que el proyecto no salga adelante. Ahora tendrán que pedir en algún momento autorización a la UEFA, ha dicho el Tirbunal de Luxemburgo que tienen que conseguir primero unos cuantos clubes, tienen que demostrar que es un proyecto que es mejor que el actual de la Champions League. Desde luego el formato que han presentado es mucho peor, no cumple con el modelo europeo del deporte y audiovisualmente es una locura lo que han planteado», volvió a repetir Tebas sobre la Superliga.

Javier Tebas culminó su declaración valorando las polémicas palabras de Joan Laporta donde afirmaba que la Liga estaba adulterada: «No es verdad. Eso son las cosas que se dicen, no es verdad. Ya se le pasará. Es después de unos arbitrajes complicados, también los seres humanos tienen derecho a desfogarse, como dicen en mi tierra. No le doy más importancia de la que hay. Simplemente decir que no estoy de acuerdo, pero no le doy más importancia ni me estoy flagelando porque diga eso».