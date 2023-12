El Barcelona pone a la venta a Raphinha

El Barcelona atraviesa un grave momento de crisis y no es descartable que acuda al mercado de fichajes de invierno para reforzar un equipo herido y que parece incapaz de revertir la situación. Para ello también tendrá que hacer caja y uno de los candidatos a salir es Raphinha, por el que el conjunto culé ya escucha ofertas. Desde la Ciudad Condal aseguran que en Arabia Saudí y Old Trafford le quieren.

El Barcelona vive un delicado momento después de las dos dolorosas derrotas sufridas ante Girona y Amberes a lo que se sumó el empate contra el Valencia que ha dejado a los de Xavi Hernández a siete puntos del Real Madrid en la clasificación de la Liga EA Sports. El equipo ha transmitido malas sensaciones a lo largo de una primera vuelta en la que se ha visto que los refuerzos son más que necesarios. Por ello, reforzar el equipo en el mercado de invierno es una necesidad pero para ello tendrá que hacer caja. Y uno de los candidatos a salir es Raphinha.

Porque Raphinha no ha podido justificar los casi 60 millones que el Barcelona pagó al Leeds en verano de 2022 para hacerse con sus servicios. En los dos años en Barcelona ha combinado momentos de rendimiento notable con otros peores y el futbolista brasileño aún sigue teniendo cartel tanto en Inglaterra como en Arabia Saudí, tierra de oportunidades económicas para la mayoría de futbolistas que habitan en la élite.

Por ello, según informa Sport, Raphinha interesa a algún equipo de Oriente Medio y al Manchester United, que estaría dispuesto a incorporar al futbolista en sus filas después de una primera parte de temporada trágica. Según apunta este mismo medio, el Barcelona habría quitado el cartel de intransferible al futbolista y escucharán todas las ofertas que lleguen en el próximo verano de invierno.

El Barcelona escucha ofertas por Raphinha

El Barcelona escucha ofertas por un Raphinha que en lo que va de temporada sólo ha podido marcar dos goles y repartir seis asistencias en los 16 partido que va de temporada. En el total de 66 partidos que ha disputado desde que viste la camiseta culé, el brasileño ha marcado un total de 12 tantos y repartido 18 pases de gol.

Raphinha no se ha podido confirmar como titular indiscutible para un Xavi Hernández que daría el ok a una posible venta por la que el Barcelona no aceptará una cantidad menor a la que en su día se pagó por él al Leeds United. Todo ello con el objetivo de poder reforzar un equipo al que ya es oficial la llegada de Vitor Roque que se hace indispensable ante el momento de crisis goleadora que vive Lewandowski en un año en el que el equipo está echando de menos sus goles.