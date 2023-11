Laporta: «Si los penaltis a Raphinha y Lewandowski hubieran sido en Madrid…»

El Barcelona cumplirá el año que viene su 125º aniversario y este miércoles se llevó a cabo un acto institucional para presentar todos los actos que se celebrarán al cumplir esta cifra redonda en 2024. Dicho acto, presidido por Joan Laporta, estuvo marcado de nuevo por sus palabras a raíz de la polémica provocada en el partido ante el Rayo Vallecano. El presidente culé sigue sin pasar página pese a haber conseguido la clasificación a los octavos de final de la Champions League.

«Hemos ganado un bono de tranquilidad. Me dio mucho gusto estar ya clasificado. Me alegré por todos los culés, por Xavi, que se lo merece y ha tenido que superar situaciones difíciles como tener jugadores lesionados. Me dio mucha satisfacción ver cómo marcaban los Joaos, como Pedri hizo de Pedri y de Gavi corriendo 13 kilómetros. Y como, con De Jong, tenemos otra vez la pelota», comenzaba Joan Laporta.

Pero la perlita y ataque al Real Madrid llegó a continuación: «Y luego también porque algunos nos esperaban. Y ganar nos da un gran placer. Si los penaltis a Raphinha y Lewandowski hubieran pasado en Madrid, lo habríamos visto cada día. Tenemos una moral de hierro».

«Ser del Barça es muy divertido a pesar del sufrimiento. Es un sufrimiento divertido. Yo me lo paso pipa. El sentimiento barcelonista te viene a través del ámbito familiar. Y es un sentimiento muy intenso. Y a veces te haces más culé por las referencias que tienes y los mi generación teníamos la referencia de Cruyff. Nos peinábamos como él y queríamos jugar como él», añadió el presidente del Barcelona.

«Llegamos a un momento que si no hay algún imponderable será en el Spotify renovado. No estará acabado pero volveremos a jugar a nuestro estadio. Será la culminación de uno de los sueños del barcelonismo. Les Corts se nos quedó pequeño, se hizo el Camp Nou y llegaremos en un buen momento. Con un més que un club reforzado, una masa social comprometida», dijo Laporta sobre el Camp Nou.

Laporta y el 125º aniversario

Ha sido este 29 de noviembre cuando el Barcelona ha cumplido 124 años de historia, pero será en 2024 cuando cumplan la redonda cifra: «Es un día muy especial para el club porque celebramos 124 años de historia. Y nos sitúa en una posición de cuenta atrás del 125 aniversario, que será un evento histórico. En la reunión del 26 de abril de 2022 aprobamos el nombramiento de David Carabén para que articulase el marco conceptual de las celebraciones»

«Y además definiera e impulsara las acciones necesarias. Sabeis que es cantante y compositor, escritor y presentó los programas en Barça TV DE ‘Recorda Míster» y ‘La habitació dels Miralls’. Es un culé de piedra picada que adquirió en casa porque es hijo de Armand Carabén, uno de los artífices junto a su mujer de que pudiera venir Johan Cruyff al Barça y uno de los organizadores del 75 aniversario del club», comentó sobre el nombramiento de David Carabén como comisionado de la Junta directiva.