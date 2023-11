Xavi toma aire…hasta el domingo

El Barcelona y, en concreto, Xavi Hernández salvaron el primer ‘match ball’ de la temporada. Ya lo dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al partido ante el Oporto: «Para nosotros es un partido importantísimo, vital», mientras que Cancelo decía que era una «final». Después de la victoria este martes y la clasificación a los octavos de final de la Champions League, Xavi puede coger aire y respirar… hasta el domingo, que tienen su segunda ‘final’ de la semana ante un Atlético de Madrid que parece invencible.

El runrún que se había generado en los últimos días en torno a la figura de Xavi Hernández no era nada bueno para él ni para el equipo. Los resultados no estaban siendo los deseados y el juego mucho menos. Por ello, sobrevolaba la opción Rafa Márquez si el técnico español no conseguía dar un giro de timón al equipo. La presión era máxima para todos los entes que rodeaban al equipo, pero consiguieron solventar la papeleta ante un Oporto que no se lo puso nada fácil al conjunto azulgrana.

Ahora, el equipo podrá trabajar con tranquilidad y sin el ruido que se generó entre el partido entre el Rayo Vallecano y el Oporto. Si el partido ante el equipo portugués era una final, el del Atlético de Madrid este domingo no será menos. El equipo se sitúa a cuatro puntos de la cabeza, siendo Real Madrid y Girona líderes empatados a puntos y con los del Cholo Simeone con las mismas unidas que el Barça, pero con un partido menos.

Tanto Real Madrid como Girona afrontan este fin de semana dos partidos, a priori, sencillos por lo que es muy probable que los líderes sumen de a tres. El conjunto blanco juega en casa ante el Granada, y los catalanes ante el Valencia, también en su propio estadio. En caso de producirse este caso y el Barcelona no consiga ganar, la diferencia podría irse hasta los seis (si empatan) o siete puntos (si pierden).

Una diferencia ya considerable a estas alturas de temporada. Por si fueran pocas las ‘finales’ esta semana, siete días más tarde, el conjunto azulgrana se verá las caras con el propio Girona, en un partido donde el equipo y el propio Xavi Hernández, ya antes de Navidad se juegan sus aspiraciones. Tres encuentros donde está todo en juego. De momento, la primera pelota de partido está salvada, ahora quedan dos más.

Alivio de Xavi

«Hemos reaccionado bien, mentalidad ganadora en muchos momentos. Se veía negro tras el 0-1 y el gol del empate nos ha venido muy bien. En la segunda parte hemos estado a muy buen nivel, mejor que el Oporto. Merecido triunfo», dijo el técnico egarense tras la victoria ante el equipo portugués que les dio la clasificación a los octavos de final de esta Champions League tras dos años de continuos fracasos por Europa.

«Desde dentro hoy es un día para felicitar al equipo, estamos en octavos de Champions jugando bien en muchas fases del partido. Eso es lo que importa hoy», quiso reivindicar Xavi tras la victoria y poner fin al runrún, al menos de forma momentánea.