Los ‘Joaos’ clasifican al Barça a octavos

El Barcelona logró la victoria por 2-1 ante el Oporto gracias a los goles de los ‘Joaos’. Primero fue Cancelo en el 32′, un minuto más tarde que los portugueses para igualar la contienda, y después Félix para dar la clasificación a su equipo a los octavos de final de esta Champions League. Primer ‘match ball’ de la temporada salvado por Xavi Hernández, que deberá salvar otro este domingo ante el Atlético de Madrid.

El conjunto azulgrana tenía una tarea difícil. Habían sido tres días más que convulsos en la Ciudad Condal en torno al equipo y, especialmente, Xavi Hernández. Después del empate en Vallecas debían dar el do de pecho y lograr el pase a los octavos de final de esta Champions League. Para ello, el equipo culé salía con un once de gala salvo la baja de Ter Stegen, que no llegó a tiempo para esta primera final de la semana.

En el minuto 7 de partido se produjo la primera gran ocasión del encuentro. La oportunidad llegó en las botas de un Raphinha que, en la primera pelota que tocó, golpeó fortísimamente desde fuera del área, pero el guardameta del Oporto pudo solventarlo con una buena parada. El inicio del partido estuvo marcado por las idas y venidas. El famoso ‘box to box’ inglés en el que no había centro del campo y todo eran carreras al espacio.

Corría el minuto 20 y todavía no había un dominador claro en el encuentro. Ocasión para un equipo, después para otro, y luego ocasión para uno y más tarde para el otro. Y así durante toda la primera mitad. Evanilson, en el 22 dio un pequeño susto al Barcelona con un gran acercamiento, pero la defensa culé estuvo muy atenta para enviar el balón a córner.

El Barça se salva

Pero el verdadero susto en el cuerpo para el Barça llegó en el minuto 26 cuando Taremi anotó el primer gol del encuentro. El delantero iraní envió el balón al fondo de la red tras un gran centro y prolongación de Eustaquio, pero por fortuna para el Barcelona, estaba en fuera de juego. Los fantasmas del pasado sobrevolaban en Montjuic, pero se iban a los pocos segundos cuando el VAR mandaba anularlo.

Un minuto más tarde, Galeno se presentaba en el área y realizaba un espectacular disparo raso, pero Iñaki Peña realizó una gran intervención para esta vez volver a salvar al Barcelona ante un muy valiente Oporto.

Pero tras varios minutos en los que el Barcelona perdió por completo la iniciativa, el Oporto anotó el primero para silenciar Montjuic. En un gran desajuste defensivo y varios rebotes, Pepe abrió el marcador para dejar helado a Xavi y sus jugadores.

Respuesta inmediata

Pero dos minutos más tarde, Joao Cancelo anotó un auténtico golazo. Recibió fuera del área en el costado izquierdo, se introdujo en el área y ajustó muy bien el balón para que Diogo Costa no pudiera hacer nada. Reacción de campeón para disipar las dudas y seguir con el empate en el marcador. Y es que el gol en contra le vino hasta bien al Barça. Primero porque reaccionó rápido, y después porque se hizo con el guión del partido.

Joao Félix tuvo en sus botas el 2-1 en el minuto 34 tras una gran asistencia de Raphinha pero envió el balón a las nubes. Dos minutos antes del descanso, Diogo Costa la lió en salida de balón que le regaló la posesión a Pedri. El canario disparó a puerta y en el rechace el balón cayó en los pies de Raphinha, que envió incomprensiblemente la pelota fuera cuando lo tenía todo para hacer el 2-1.

Los ‘Joaos’ salvan al Barça

Si Joao Cancelo fue el protagonista del primer gol, lo fue también en el segundo con una espectacular asistencia a su compatriota y tocayo Joao Félix. Entre los dos llevaron a cabo una buena jugada, que acabó con gol del ‘Menino’ y poner el 2-1 en el marcador. El Barcelona era momentáneamente equipo de los octavos de final.

Los portugueses mostraban su mejor versión más de dos meses después. Tanto uno como otro habían comenzado a recibir críticas por su bajada de rendimiento en las últimas semanas, pero en el día en el que el Barcelona se jugaba la primera final de la temporada, ahí estuvieron los ‘Joaos’ para lograr el pase a los octavos de final.

Los últimos instantes del encuentro estuvieron marcados por el famoso box to box que caracterizó la primera parte. El Oporto tuvo varias ocasiones para hacer el empate, pero el Barcelona tuvo también las suyas. Ni uno ni otro consiguió enviar el balón al fondo de la red lo que hizo que el marcador no se moviera más. Un resultado en el que el conjunto azulgrana logra definitivamente el pase a los octavos de final salvando el primer ‘match ball’ de la temporada.