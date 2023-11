El último gran enfado de Laporta con Xavi por la alineación del Barcelona en Vallecas

Xavi Hernández anda con la mosca detrás de la oreja en las últimas semanas. El juego del equipo no está siendo el deseado, a lo que se le suma que no acompañan los resultados. El último, en Vallecas. El técnico español sacó un once lleno de novedades y con varias rotaciones que no gustó nada a Joan Laporta ni a Deco. Un día más tarde, el presidente del conjunto azulgrana estuvo viendo en Palamós al filial dirigido por Rafa Márquez para introducir más leña al fuego.

Joan Laporta esperaba «un golpe encima de la mesa en el partido» contra el Rayo Vallecano tras el parón de selecciones. El equipo azulgrana se fue a las dos semanas de descanso ganando al Alavés con remontada y jugando muy mal, venciendo por la mínima a la Real Sociedad y perdiendo contra Shakhtar y Real Madrid. Por ello, el máximo dirigente del club quería un once sin rotaciones y lleno de titulares, cosa que no ocurrió.

A Deco no le convenció el once de Xavi donde decidió dejar en el banquillo a Araujo, Gündogan, João Félix o Koundé. Y es que al ver que el equipo no conseguía ponerse por delante en el marcador, se vio obligado a sacar a todo su arsenal, pero sin éxito ya que tan solo lograron el empate y situarse a cuatro puntos de la cabeza, siendo el Real Madrid líder y el Girona segundo empatado a puntos.

El programa de Tot Costa de Catalunya Radio, añade que esta no es la primera vez que tanto Joan Laporta como Deco manifiestan su enfado por ciertas decisiones de Xavi Hernández en sus alineaciones. La tensión es más que palpable dentro del club entre directiva y entrenador pese a las manifestaciones llevadas a cabo en las últimas horas por parte de los protagonistas.

Pese a todo esto, el técnico español declaró en rueda de prensa este lunes en la previa al partido ante el Oporto la unión que existe con Joan Laporta: «No me siento solo porque tengo la confianza del presidente y Deco. Tengo un staff que cree en mí. Y unos jugadores que lo están intentando. El año pasado tampoco salían las cosas y al final acabó bien. Por todo ello creo que las cosas van a salir bien», incidió Xavi en la confianza del club. El programa Què T’hi Jugues, de la Cadena SER, también informó hace pocas semanas que algunos miembros de la Junta Directiva se mostraron realmente enfadados con el técnico por la inesperada derrota del Barcelona ante el Shakhtar.

Rafa Márquez en la recámara

Un día más tarde del pinchazo en Vallecas, Joan Laporta estuvo apoyando al filial dirigido por Rafa Márquez en Palamós ante el Cornellá. Además, se hacía pública una imagen en el vestuario con los chicos de la cantera y con el técnico mexicano de fondo. Una situación poco habitual en la que el presidente azulgrana no acostumbra a viajar fuera de casa a los partidos del Barça B.

Rafa Márquez es la primera opción de Laporta para sustituir a Xavi. Si el rumbo que ha tomando en las últimas semanas el equipo permanece, Márquez podría recibir un ascenso para que afrontara la difícil tarea de coger el primer equipo, sin experiencia anterior pero suponiendo una opción de la cara, que conoce el club y que sería bastante más económica que cualquiera de las opciones que existen en el mercado.