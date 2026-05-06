El atropello simultáneo de 14 jabalíes en la carretera nacional N-611, a la altura del término de Somahoz, en Los Corrales de Buelna (Cantabria), dejó una escena insólita en la noche del lunes: dos vehículos siniestrados, una piara entera muerta sobre el asfalto y sin daños personales de los implicados en el accidente. El suceso ocurrió en torno a las 22.15 horas, a la altura del punto kilométrico 171, en un tramo limítrofe con la Reserva Regional de Caza Saja.

Una piara de catorce ejemplares cruzaba la vía cuando un primer turismo que circulaba en dirección Reinosa impactó con una parte del grupo. Segundos después, un segundo vehículo que avanzaba en sentido contrario colisionó con el resto de los jabalíes. Los dos automóviles sufrieron daños materiales de consideración, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.

Adultos y crías

La Guardia Civil de Tráfico se desplazó al lugar y levantó atestado del accidente. Su intervención se prolongó hasta cerca de la medianoche. También acudió personal de la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria para gestionar los animales abatidos en la calzada.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria, los 14 jabalíes fallecidos se distribuían en dos adultos, cuatro jóvenes de gran tamaño y ocho crías. La presencia de animales tan jóvenes apunta a una piara en plena época de expansión territorial, propia de la primavera, cuando los grupos familiares se desplazan en busca de alimento.

Zona habitual de paso

Eduardo Mantilla, jefe de la comarca forestal 7, explicó que el área donde se produjo el atropello registra presencia habitual de jabalíes. Se trata de una zona de mies con fincas próximas al área boscosa de Saja, por la que los animales transitan con regularidad para alimentarse y regresar al monte.

Mantilla señaló que la población de jabalíes ha crecido en ese entorno, aunque no de manera tan acusada como en otras áreas de Cantabria. El responsable forestal indicó que la Consejería de Desarrollo Rural lleva tiempo realizando controles poblacionales en la zona, especialmente al término de la temporada de caza, que se extiende de septiembre a febrero.

Emergencia cinegética en Cantabria

El accidente se produce pocas semanas después de que Cantabria declarara la emergencia cinegética temporal por jabalí en cinco municipios: Vega de Liébana, Cabezón de Liébana, Pesaguero, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente, para reforzar el control poblacional de la especie, con vigencia al menos hasta el 31 de diciembre. La medida responde al crecimiento «descontrolado» de la especie y a los riesgos que genera para la seguridad vial, la sanidad animal y la actividad agraria.

Entre las medidas extraordinarias adoptadas figuran un incremento del 50% en las batidas permitidas y la eliminación de cupos de captura durante la temporada ordinaria de caza. También se autoriza el uso de visores nocturnos, detectores de presencia y cebaderos controlados para intensificar la gestión de la especie fuera de la temporada habitual.

36.000 atropellos al año en España

El atropello de jabalíes y otros animales silvestres es un problema de escala nacional. En 2024 se registraron más de 36.000 accidentes con fauna en las carreteras españolas, el doble que en 2015, con un saldo de ocho personas muertas y 549 heridas; en el 75% de los casos estaban involucrados jabalíes y corzos.

Los jabalíes son responsables del 42% de todos los siniestros con animales silvestres, y el 88% de estos accidentes ocurren en carreteras convencionales como la N-611. Las comunidades con mayor número de tramos peligrosos son Castilla y León, con 37 puntos identificados, seguida de Cataluña, con 26, y Aragón, con 19.

Una especie en expansión

La proliferación del jabalí en toda España responde a varios factores combinados: su alta tasa reproductiva, el abandono del entorno rural, la reducción de la presión cinegética en determinadas zonas y la merma de sus depredadores naturales. En algunas comarcas, las hembras pueden parir dos veces al año con camadas de hasta ocho crías, lo que hace insuficiente el control ordinario de caza.

En Cantabria, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha las medidas contempladas en el Plan Nacional de Gestión de Poblaciones de Jabalíes, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que identifica como prioritario el control en áreas con sobreabundancia y favorece la coordinación entre administraciones y cotos de caza.

El tramo de la N-611

La N-611 discurre por el interior de Cantabria conectando Palencia con Santander a través del valle del Besaya. El tramo afectado, a la altura de Somahoz, es una vía convencional de tráfico moderado que bordea la Reserva Regional de Caza Saja, uno de los espacios cinegéticos más importantes del norte de España y hábitat natural de jabalíes, corzos y osos.

La proximidad de la reserva explica la frecuencia con que los animales cruzan la carretera, especialmente al anochecer y en la madrugada, cuando los ungulados se desplazan con mayor libertad.

Los expertos recomiendan reducir la velocidad en estos tramos nocturnos y mantener una distancia de seguridad que permita frenar ante la irrupción repentina de fauna en la calzada. El suceso de Los Corrales de Buelna es la muestra más reciente de una amenaza que, con 36.000 accidentes anuales, ya no puede considerarse excepcional en las carreteras españolas.