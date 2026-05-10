El pueblo pesquero idílico del Mediterráneo que es perfecto para ver el eclipse solar este verano

A unos 40 kilómetros de Tarragona y a menos de 70 de Barcelona, se un pueblo pesquero que puede presumir de ser uno de los más bonitos del Mediterráneo: Calafell. Antiguo pueblo de pescadores, combina playas amplias y bien equipadas con un gran patrimonio histórico y cultural. El casco antiguo y los principales puntos de interés se concentran en el núcleo tradicional de Calafell, donde destacan la iglesia de San Pedro Pescador, el Ayuntamiento y el Castillo de la Santa Cruz.

El paseo de la Unión conecta el núcleo antiguo con la zona más turística de Calafell Playa, un extenso arenal de más de cinco kilómetros con aguas tranquilas y numerosos servicios, como chiringuitos, actividades náuticas, zonas infantiles y oferta de ocio. Este ambiente se prolonga en Segur de Calafell, un área residencial junto al mar con puerto deportivo y una amplia variedad de establecimientos.

El pueblo pesquero más bonito del Mediterráneo

La Costa Dorada ofrece numerosos motivos para elegir este precioso pueblo pesquero del Mediterráneo para disfrutar de unos días de vacaciones. Se trata de un enclave muy adecuado para el turismo familiar, con alrededor de cinco kilómetros de playas de arena fina que se extienden bajo el sol frente al Paseo Marítimo. En este entorno, la Cofradía de Pescadores muestra, en el antiguo varadero, el sistema tradicional que se utilizaba para sacar las embarcaciones del agua, considerado bien de interés turístico.

Uno de los planes más interesantes consiste en recorrer la costa a bordo de una de las goletas del Puerto de Segur, tratando localizar las 40 barracas neolíticas que aún se conservan entre viñedos, o pasando junto al Monumento al Pescador y al mapa solar que forman las casas de la calle Principal. También en Calafell es posible realizar un viaje al pasado sin coste alguno, visitando la Ciudadela Ibérica o asistiendo al Mercado Medieval en el recinto amurallado del Castillo de la Santa Cruz y su iglesia románica del siglo XI.

Castillo de la Santa Cruz

El Castillo Medieval de la Santa Cruz es un recinto fortificado de origen medieval, citado por primera vez en el año 1037. En sus inicios funcionó como castillo fronterizo de la marca hispánica y más adelante pasó a convertirse en residencia palaciega de estilo gótico bajo el dominio de diversas familias nobles. Ya en el siglo XVI comenzó su deterioro progresivo debido al abandono, hasta que sufrió una destrucción parcial en el siglo siguiente en el contexto de la Guerra de los Segadores. Posteriormente, el espacio fue utilizado como cementerio hasta 1938.

A partir de 1982, el Patronato-Fundación del Castillo de Calafell impulsó su excavación arqueológica y su restauración, con el objetivo de abrirlo al público. En la actualidad, el conjunto forma parte de un parque arqueológico al aire libre y el recorrido por el recinto incluye varios puntos de interés, como la iglesia románica, la cisterna, espacios que conservan elementos históricos y curiosidades sobre la evolución del municipio.

Eclipse del 12 agosto

«Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país», detalle el Instituto Geográfico Nacional.

Tarragona será uno de los mejores lugares para observar el eclipse solar, visible en gran parte de la Península Ibérica. A las 20:29 horas, la Luna se interpondrá completamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra y transformando brevemente el día en noche durante algo más de un minuto. Se trata de uno de los eventos astronómicos más esperados de los últimos años, ya que el último eclipse solar total visible desde la Península Ibérica se produjo en 1905, y el siguiente no tendrá lugar hasta el año 2180.