El pueblo donde se come el mejor pulpo, una catedral romántica y murallas del siglo XII en pleno Camino de Santiago

Tui, situada en la provincia de Pontevedra y a orillas del río Miño, es una de las localidades más singulares del sur de Galicia. Su ubicación fronteriza con Portugal le otorga un carácter especial, donde las influencias de ambos países se mezclan en su arquitectura, su historia y, muy especialmente, en su gastronomía. Hay quienes afirman que en éste pueblo se puede disfrutar del mejor pulpo.

Más allá de su patrimonio monumental, Tui se ha convertido en un destino gastronómico de referencia en el norte de España, especialmente para quienes buscan disfrutar de la cocina tradicional gallega en su versión más auténtica. Asimismo, cerca de Tui se encuentra el primer lugar en Galicia en ser declarado parque natural, el Monte Aloia; se trata de un mirador de la sierra del Galiñeiro, desde el que poder contemplar la Ría de Vigo y el valle del río Louro en todo su esplendor.

Tui, el pueblo de Galicia donde comer el mejor pulpo

#caminodesantiago #Galicia #España #curiosidades #pontevedra #historia ♬ sonido original – wfabianchos @wfabianchos 📍TUI ¡Descubre el encanto medieval de Tui, como nunca antes! Desde callejuelas de piedra hasta vistas que te dejan sin aliento, este rincón fronterizo con Portugal tiene historia, sabor y magia en cada paso. ¿Listo para una escapada inolvidable con sabor a empanada gallega y vistas de postal? Tips para llegar: 🚗 Desde Vigo, en 30 minutos: Puedes llegar fácilmente en coche, bus o tren. ¡Es una escapada ideal de un día o fin de semana! Tips para conocer: 🏰 Catedral de Santa María de Tui: Impresionante por fuera y por dentro. ¡Sube a la torre si puedes, las vistas son brutales! 🌉 Paseo por el río Miño: Camina hasta el Puente Internacional y hazte una foto entre España y Portugal. 🍷 Tapas con sabor gallego: No te vayas sin probar un albariño, empanada casera o pulpo a feira. ¡Auténtico y delicioso! 👟 Calzado firme: Calles empedradas y cuestas… tus tobillos y tu estilo te lo agradecerán si vas preparado. 📸 Consejo divertido para tus fotos: Haz la clásica foto “entre dos países” cruzando el puente hacia Portugal. ¡Dos países, un solo paso! Bonus: lleva ropa neutra para que resalten los fondos de piedra y naturaleza. #tui

La ciudad de Tui ha estado habitada desde tiempos muy antiguos y ha recibido la influencia de numerosas civilizaciones, como romanos, suevos, visigodos, musulmanes y judíos. La comunidad judía se establecióhasta su expulsión en 1492, lo que llevó a que muchos de sus miembros se convirtieran al cristianismo para evitar el exilio.

Lugares de interés

La catedral de Tui es uno de los monumentos más importantes de la Construida en el siglo XII y de estilo gótico, en su interior alberga una importante colección de objetos religiosos, entre los que se incluyen ornamentos litúrgicos, relicarios y cruces. Destaca especialmente una cruz de plata, atribuida tradicionalmente a los Templarios.

El convento de las Clarisas es otro de los grandes edificios religiosos de Tui, construido en 1508 para sustituir a los antiguos palacios episcopales. Originalmente, las religiosas pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco y no adoptaron la regla de Santa Clara hasta el siglo XX. Una de las experiencias más tradicionales en Tui consiste en acercarse al torno del convento, llamar a la ventanilla y pedir una caja de sus conocidos dulces, especialmente los pececitos de almendra, típicos de la zona.

También es de especial interés conocer la capilla de San Telmo. Construida hacia 1770 sobre la casa en la que habría vivido el propio santo en el siglo XIII, constituye el único ejemplo de barroco portugués en Galicia. Merece la pena acceder al interior para contemplar la cúpula, los frescos del siglo XIX y el retablo mayor. También destacan sus exvotos marineros, que reflejan la profunda devoción de los gremios de mareantes y pescadores de la zona.

Por otro lado, el Barrio Judío de Tui, también conocido como el «Call», donde residió la comunidad judía durante la Edad Media, antes de su expulsión en el siglo XV. En la actualidad, conserva su esencia tradicional de calles estrechas y empedradas, flanqueadas por casas y edificios históricos que datan de los siglos XIII y XIV. Aquí se encuentran la antigua sinagoga de Tui, de la cual se conserva el patio, único en Galicia.

Gastronomía

La gastronomía de Tui es uno de los grandes atractivos de esta localidad fronteriza, marcada por la influencia gallega y portuguesa. Entre los platos más tradicionales del pueblo destaca el pulpo, preparado al estilo gallego; se sirve habitualmente cocido en su punto justo de textura, cortado en rodajas y aderezado con aceite de oliva, sal gruesa y pimentón. En Tui es habitual encontrarlo en bares y restaurantes tradicionales, donde se mantiene la receta clásica transmitida de generación en generación. Junto al pulpo, la cocina tudense ofrece otros productos del mar como pescados frescos del Atlántico. Más allá del pulpo, también son típicos del pueblo gallego los embutidos y platos de influencia portuguesa.