Miguel Ángel Revilla, sobre la demanda del rey emérito: «Nunca me he callado ante una injusticia»

La noche del miércoles 6 de mayo de 2026, Cuatro emitió una de las entregas más intensas y reveladoras de 100%. Únicos. El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla se sentó frente a un grupo de personas con trastorno del espectro autista (TEA) en una charla que, bajo la batuta de Daniel Guzmán, el político habló de todo y de todos. Entre otras cosas, Revilla ha hablado de sus polémicas con Juan Carlos I.

¡Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de #100×100Únicos! Comenzamos la noche con Miguel Ángel Revilla 😊 pic.twitter.com/w58vAsBfGi — 100% Únicos (@100x100unicos) May 6, 2026

En 2025, el Rey Juan Carlos I anunció públicamente su intención de demandar al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla reclamándole 50.000 euros por presuntas manifestaciones injuriosas realizadas en programas de televisión.

Uno de los entrevistadores de 100%. Únicos le preguntó directamente a Revilla

si diría hoy lo mismo que dijo, sabiendo que el rey acabaría demandándolo:

«Sí, todo. He tenido un acto de conciliación en el que podía haberme retractado de lo que dije y la demanda de 50.000 euros se habría retirado. Yem He dicho lo que creo que este hombre ha hecho y no me he callado nunca ante ninguna injusticia», ha respondido el político.

Miguel Ángel Revilla también ha explicado por qué realizó aquellas declaraciones sobre el rey emérito: «Para mí ha sido una gran decepción. Aquel hombre que el 23‑F actuó muy correctamente, cuando estuvimos a punto de sufrir un golpe de Estado, en sus últimas decisiones deja mucho que desear. Y más teniendo en cuenta la enorme responsabilidad que tenía: ser el representante de los españoles, que no es poca cosa. Además, tuvo la suerte de ser rey sin pasar por elecciones, donde te puede tocar cualquiera; incluso Froilán».

También le han preguntado A Revilla si le regalaría un sobao al rey para reconciliarse. El invitado lo tiene claro: «Tendría que regalármelo él a mí. El que se ha querellado ha sido él, no yo».

Revilla sobre su mujer

El expresidente de Cantabria también ha reconocido el papel fundamental que ha tenido su mujer, Aurora, en su trayectoria política: «Si no hubiese conocido a Aurora, te aseguro que jamás habría llegado a ser presidente de Cantabria. Jamás. Me ha aguantado lo que no está escrito, porque yo he sido un auténtico enfermo de Cantabria».