La gigante tecnológica Microsoft entrará en el consejo de la empresa desarrolladora de ChatGPT, OpenAI, como adelantó OKDIARIO. Sin embargo, la compañía que dirige Bill Gates no tendrá derecho a voto y permanecerá como «observador» pese a poseer el 49% de la startup.

Sant Altman, fundador de OpenAI, se fue de la desarrolladora de inteligencia artificial tras ser despedido. Microsoft aprovechó la situación para captar al informático. Sin embargo, la startup dio marcha atrás tras una carta de cerca del 90% de la plantilla. Los trabajadores exigieron el regreso de Altman y amenazaron con seguir sus pasos y marcharse a la tecnológica que creó Bill Gates.

Este jueves, OpenAI ha confirmado a través de un comunicado la vuelta de Altman como consejero delegado. Además, la empresa ha afirmado que Mira Murati será directora tecnológica y Greg Brockman presidente.

Asimismo, ha ratificado la composición de la nueva junta de la empresa, compuesta por el ex consejero delegado de Salesforce Bret Taylor, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers y Adam D’Angelo, cofundador y consejero delegado de Quora, único superviviente del anterior directorio. No obstante, algunas de estas incorporaciones ya habían sido anunciadas por OpenAI a través de la red social X.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023