Sam Altman regresa a la compañía creadora de ChatGPT, OpenAI, tras ser despedido el pasado viernes y haber fichado por Microsoft el pasado lunes. La gigante tecnológica que dirige Bill Gates «está haciendo todo lo posible por integrar» a la empresa desarrolladora de productos de inteligencia artificial en su grupo, según fuentes del sector consultadas por OKDIARIO. Altman vuelve a la empresa que ayudó a fundar con una nueva junta directiva que refuerza su posición en la mercantil. Por su parte, Microsoft continúa dando pasos por «reforzar la alianza» entre ambos grupos.

En concreto, la dirección de OpenAI estará compuesta por Bret Taylor, uno de los ejecutivos principales de Salesforce; el economista Larry Summers, ex secretario del Tesoro con Clinton; y Adam D’Angelo, el ejecutivo principal de Quora y el único que permanecía en el cargo.

«Altman quería que OpenAi fuera por un camino, el que le marcaba Microsoft, para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. En EEUU hay un debate ético muy profundo», explican fuentes del sector. «El caso es que Altman sale por no estar de acuerdo con el consejo. Microsoft ve la oportunidad de quitarse a OpenAI de en medio, ficha a Altman el fin de semana y toda la plantilla de OpenAI amenaza con marcharse a Microsoft. De hecho, hay quien apunta a que Microsoft estaba ya preparando los fichajes».

La salida del directivo pilló por sorpresa a la compañía de Bill Gates. Fuentes de la empresa afirman a este periódico que «ni Sayta Nadella (CEO de la tecnológica) ni nadie estaba al tanto». Sin embargo, Microsoft aprovechó la situación para tratar de captar a Altman y a su equipo. Tras el fracaso, la gigante tecnológica ha cambiado de estrategia y comienza a dar pasos para intentar «entrar en el consejo» de OpenAI, según las fuentes del sector.

De hecho, el propio Altman afirma que la nueva dirección contará con el respaldo directo del CEO de Microsoft: «Con el apoyo de la nueva junta directiva y de Satya, espero volver a OpenAI y aprovechar nuestra sólida alianza» . El consejero delegado de la gigante tecnológica, por su parte, muestra su aprobación ante los cambios.

«Nos alientan los cambios en el tablero de OpenAI. Creemos que este es un primer paso esencial en el camino hacia una gobernanza más estable, mejor informada y eficaz. Sam, Greg y yo hablamos y acordamos que tienen un papel clave que desempeñar junto con el equipo de liderazgo de la OAI para garantizar que la OAI continúe prosperando y desarrollando su misión. Esperamos aprovechar nuestra sólida asociación y ofrecer el valor de esta próxima generación de IA a nuestros clientes y socios», sentencia Satya.

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9

