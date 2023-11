OpenAI recuperá a Sam Altman como consejero delegado de la empresa tras su despido el pasado viernes, según ha anunciado este miércoles la empresa a través de la red social X ( antiguo Twitter). La compañía ha cedido a las presiones de los empleados y ha decidido readmitir al directivo tras su acercamiento a la gigante tecnológica Microsoft.

El gigante tecnológico estadounidense Microsoft decidió incorporar a Sam Altman, cofundador de OpenAI, para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial, según anunció la multinacional el pasado lunes, 20 de noviembre.

En una publicación en su perfil oficial en la red social X, el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, anunció la incorporación a la compañía de Redmond de Sam Altman, según informó EuropaPress. Sin embargo, este nombramiento queda invalidado tras la decisión de los creadores de ChatGPT de recuperar a su antiguo directivo.

«Hemos llegado a un principio de acuerdo para que Sam Altman regrese a OpenAI como consejero delegado con una nueva junta inicial formada por Bret Taylor (presidente), Larry Summers y Adam D’Angelo», ha anunciado OpenAI.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023