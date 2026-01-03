Cachondeo en redes: Zapatero protagonista de los memes tras el anuncio de la captura de Maduro

El anuncio de la captura del narcodictador Nicolás Maduro este sábado 3 de enero ha desatado un auténtico cachondeo en las redes sociales. El nombre que más se ha repitido no ha sido el del líder narcochavista, sino el del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En cuestión de minutos, X (antes Twitter), Instagram y Telegram se han llenado de memes, bromas y comentarios sarcásticos que situaban al ex dirigente socialista como protagonista inesperado de un episodio huyendo de España en el aeorupuerto de Barajas con sus hijas detrás.

🔴Zapatero, un día después de la Caída de Maduro y Batacazo del PSOE🤣🤣👇 pic.twitter.com/zv15pNoGZc — Óscar Ramajo Prada Ramis (@OscarRamajoPra) January 3, 2026

Lejos de celebraciones o mensajes solemnes, las redes han optado por el humor ácido. Fotomontajes, vídeos y frases irónicas han retratado a Zapatero como mediador omnipresente, capaz de capturar a Maduro sin esposas, sin policía y sin consecuencias políticas. Algunos memes lo muestran entrando en Miraflores con una sonrisa diplomática; otros, entregando un acta de detención redactada en tono conciliador.

Si cae Maduro cae Zapatero

Si cae Zapatero cae Sánchez

Si cae Sánchez cae el PSOE

Si cae el chavismo en Venezuela cae el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla

Si cae el Foro de Sao Paulo caen Lula, Petro, Díaz Canel…

Y de paso Monedero y Pablo Iglesias (Podemos).

¡Vamos Trump! pic.twitter.com/w1bxbLpGEj — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 3, 2026

Para miles de usuarios, la escena encaja con la imagen que Zapatero arrastra desde hace años en relación con Venezuela. Su papel como interlocutor habitual del régimen narcochavista, su cercanía con Maduro y su defensa reiterada del diálogo han convertido al ex presidente en blanco recurrente de críticas, especialmente desde sectores que denuncian violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano.

Cayó Maduro.

Fuera Maduro.

Calienta Zapatero pic.twitter.com/d43UgkP1kO — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 3, 2026

El anuncio de la captura no ha hecho más que avivar esa desconfianza hacia Zapatero, transformándola en burla viral.

Pillan a Zapatero disfrazado huyendo en el aeropuerto de Barajas pic.twitter.com/Mz1Y8chLoQ — MartaSevilla (@MarBalCas) January 3, 2026

También se han hecho memes con Juan Carlos Monedero e Irene Montero llorando por Nicolás Maduro. El que fuera uno de los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero ha estado en repetidas ocasiones en Venezuela en diferentes actos de Nicolás Maduro. Siempre ha alabado a la narcodictadura Venezuela diciendo que «son un ejemplo para Europa» y que mira «con sana envidia».