Las Vision Pro son capaces de hacer todo esto y da miedo

El huracán tecnológico tiene un nombre, las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro. Ya están disponibles en Estados Unidos a un precio de 3499 dólares y su éxito no ha sido menor. Algunos se atreven a aventurar de que las Vision Pro van a cambiarlo todo, ya que combinan contenidos digitales con el mundo físico mediante visionOS, el primer sistema operativo espacial del mundo, presentando una interfaz tridimensional. Además, incorpora una cámara controlada por el usuario y un sistema de visualización 4K, lo que permite a los usuarios interactuar con aplicaciones, disfrutar del entretenimiento, capturar recuerdos y conectarse con otros de una manera completamente nueva. Con un diseño que recuerda a las gafas de esquí, las Vision Pro ofrecen un nuevo estándar en la forma en que interactuamos con la tecnología digital.

Las Vision Pro abre un nuevo horizonte en el mundo de la computación personal, transformando radicalmente cómo interactuamos con nuestras aplicaciones preferidas, capturamos momentos memorables, disfrutamos de entretenimiento de vanguardia y nos conectamos con seres queridos a través de FaceTime. Este innovador dispositivo nos introduce a un universo donde las aplicaciones superan los confines de las pantallas, permitiéndonos trabajar y disfrutar en un espacio virtual ilimitado gracias a su sistema operativo visionOS. Este entorno tridimensional amplía nuestra capacidad de productividad, brindando un espacio infinito para multitarea, y la posibilidad de llevar las capacidades de un Mac a un entorno 4K privado y portátil.

ok this demo is better than apple's actual ads for vision pro 🤯 pic.twitter.com/DE9IGdGCcG

— kitze 🚀 (@thekitze) February 4, 2024