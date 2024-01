Esta es la forma correcta de limpiar tus AirPods para no estropearlos

Los auriculares de Apple, los AirPods en sus diferentes versiones, se han convertido en un accesorio indispensable para muchos usuarios. Pero no cabe duda de que es un tipo de dispositivo que acumula mucha sociedad, no solamente de nuestras manos, sino del pabellón auditivo. En ese artículo vamos indicarte como puedes limpiar bien tus AirPods sin estropearlos ni dañarlos.

Limpiar los AirPods, así se hace

Cuando nos enfrentamos a la limpieza de cualquier dispositivo electrónico, debemos tener presente que no podemos emplear productos abrasivos ni agresivos. Por esa razón, lo único que vas a necesitar es una bayeta de microfibra que no suelte pelusa, algo de agua tibia, unos bastoncillos para los oídos o un cepillo de dientes pequeño y si lo deseas, alcohol isopropílico. Este alcohol no es el que se vende en farmacias ni el que tienes en casa para uso médico, sino que cuenta con una serie de propiedades que lo hacen indicado para limpiar componentes electrónicos. En cualquier tienda online como Amazon puedes encontrar el producto.

El lugar donde más suciedad pueda acumularse son las propias almohadillas de los auriculares. Suele ser habitual que el cerumen de la oreja se traspase a este lugar. Por tanto, toma un bastoncillo de algodón para retirar ese exceso de suciedad, o bien, la punta de la bayeta ligeramente humedecida en agua. No vas a necesitar nada más. Si tus AirPods son un modelo que cuentan con almohadillas de silicona, puedes quitarlas fácilmente y sumergirlas en algo de agua tibia con una gota de jabón. Después, sécalas con un paño y vuélvelas a colocar.

Con respecto a la carcasa exterior del dispositivo, la misma bayeta ligeramente humedecida, ser más que suficiente para eliminar los restos de sudor de la caja, y para limpiar el interior, es decir, el lugar donde reposan los auriculares mientras están cargando, toma un bastoncillo de algodón y moja la punta con alcohol isopropílico. De esta manera, eliminarás los restos de suciedad en los conectores.

El conector con el cual cargas los auriculares puede limpiarse dándole con el cepillo mojado con un poco de alcohol isopropílico. Con esto, facilita que la conectividad sea mayor y que si hubiera suciedad, esta desaparezca.

No utilizas los auriculares hasta que no te asegures que están totalmente secos, además, la cantidad de agua utilizar es mínima, simplemente bastará con ir mojando la bayeta y escurrirla un poco. La humedad siempre es enemiga de los componentes electrónicos.

De esta forma tan sencilla puedes limpiar tus AirPods para asegurarte el mejor funcionamiento. Recuerda que con un mantenimiento periódico, no solamente los tendrás mucho más limpios, sino que vas asegurarte un funcionamiento mucho mejor.