Dreame H15 Mix: la fregona eléctrica 7 en 1 que quiere ordenar tu limpieza diaria

La firma asiática acaba de lanzar la Dreame H15 Mix, que se estrena como un centro de fregado y aspiración que cambia de herramienta según lo que necesites. La marca ha creado un cuerpo principal al que se acoplan accesorios para suelos duros, alfombras, tapicerías y rincones, con tecnologías que atacan desde el polvo fino hasta los derrames pegajosos. Su propuesta es la de convertir la limpieza del día a día en una rutina más rápida y con menos pasos, gracias a una combinación de potencia, detección inteligente de suciedad y autocuidado del equipo.

Siete herramientas en un solo cuerpo

El kit incluye aspirado en seco y húmedo para limpiar y fregar a la vez, un cepillo CelesTect con luz LED y abertura frontal ajustable, un limpiador inalámbrico de manchas para alfombras con 19.000 Pa y agua caliente a 60 °C, mini cepillo motorizado para tapicerías, dos herramientas flexibles para alcance profundo y diario, y varilla de extensión para restos en superficies duras como teclados o escritorios. La idea es cambiar, adaptar y conquistar cada superficie sin sacar otro aparato del armario.

Potencia y precisión que marcan diferencias

Dreame ha afinado la mecánica con 23.000 Pa de succión y 100 AW de potencia, pero también con detalles de precisión: el brazo robótico GapFree AI DescendReach reduce el hueco frontal a 0 mm en 0,2 segundos para atrapar suciedad pegada y minimizar marcas de agua al retroceder. El sistema TangleCut 2.0 Resilient Scraper se ocupa de los pelos de mascotas y cabello humano con un peine más denso que corta y separa sin enredos. El cuerpo se reclina 180° para pasar por espacios de 14 cm, y la rueda Omni‑wheel facilita movimientos suaves sin rayar el suelo.

Autonomía para pisos grandes

La Dreame H15 Mix ajusta automáticamente succión, flujo de agua y concentración de detergente según el nivel de suciedad que detecta y muestra en la pantalla LED. La mezcla varía de 1:200 a 1:30, lo que ayuda a que un depósito dure hasta un mes con menos recargas. En uso, ofrece hasta 65 minutos en modo fregado y 75 minutos en aspirado; con batería extraíble, puedes duplicar tiempos intercambiando módulos y cubrir hasta 400 m² en una sesión, con modos silencioso e inteligente para no molestar.

Higiene y mantenimiento automático

La base ThermoTub sumerge el cepillo en 240 ml de agua a 100 °C para ablandar suciedad pegajosa y derrames intensos, aumentando el flujo de agua un 98,3% frente a la generación anterior. Tras la sesión, el secado funciona en dos velocidades: Súper Rápido a 90 °C en 5 minutos o Alta Velocidad a 85 °C en 30 minutos, con un nivel sonoro de 63 dBA. El limpiador de manchas para alfombras deja solo un 5% de humedad residual y puede autolimpiarse por dentro con un toque para evitar malos olores en la manguera.

Aire más limpio y ergonomía cuidada

El sistema AirGuard combina cinco etapas de filtración, prefiltro de alta densidad, ciclones multicono y malla metálica para atrapar el 99,95% del polvo fino y alérgenos de 0,3 μm, manteniendo la succión y prolongando la vida del filtro. En mano, el PowerAlign Grip reparte el peso entre motor y batería en lados opuestos, logrando un equipo de 2,2 kg que reduce la fatiga en limpiezas largas y repasos rápidos. Todo se integra con la app Dreamehome, que permite elegir modos Estándar, Limpieza Profunda o Autoajuste.

Tapicerías y alfombras impecables

La Dreame H15 Mix no se queda en suelos, el mini cepillo motorizado levanta pelo y polvo fino en sofás y colchones, mientras que el limpiador de manchas con agua a 60 °C devuelve la vida a textiles con suciedad incrustada. Para rematar, Dreame vende una fórmula específica de desodorización con aroma suave que ayuda a neutralizar olores persistentes. Las herramientas flexibles llegan donde no entra un cabezal convencional, desde zócalos a rendijas y juntas.

Precio y disponibilidad en España

La Dreame H15 Mix ya se puede comprar en la web oficial con un PVPR de 899 euros y, durante las dos primeras semanas, un descuento de 200 euros. Más adelante también llegará a Amazon y a otros distribuidores online. Si buscabas un único dispositivo para aspirar, fregar, secar, desincrustar manchas y cuidar del propio equipo con agua caliente y secado rápido, esta propuesta 7 en 1 entra de lleno en el juego.