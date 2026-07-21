Iberdrola compra la mayor eléctrica de Finlandia, valorada en 5.000 millones de euros

Iberdrola ha dado un nuevo impulsa en su estrategia por crecer en el negocio de redes eléctricas y ha alcanzado un acuerdo para adquirir Caruna, la principal compañía de distribución eléctrica de Finlandia, en una transacción que valora el 100% de la empresa en cerca de 5.000 millones de euros, incluyendo su deuda financiera y que permite al grupo desembarcar en este negocio en el país nórdico, informó la energética.

En concreto, la operación supondrá un desembolso de 2.014 millones de euros por el 80% de los fondos propios de la compañía en manos del fondo Ontario Teachers, el mayor plan de pensiones monoprofesional de Canadá y que administra los fondos de jubilación de docentes activos y retirados en la provincia de Ontario (Canadá), y de la firma de inversión estadounidense KKR, mientras que los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo mantendrán su participación actual del 20%.

La transacción se compondrá de un pago de unos 1.014 millones de euros en la fecha de consumación de la operación y un pago diferido de 1.000 millones de euros, aproximadamente, que se abonará en los 30 meses siguientes al cierre, sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones.

Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica del país y presta servicio a un millón y medio de personas, más del 20% de la población finlandesa, y cuenta con una red de aproximadamente 89.000 kilómetros, soterrados en un 67%.

La empresa opera, a través de dos concesiones de distribución, en el área que rodea el centro de Helsinki y en la región de Joensuu -con una fuerte actividad industrial y una creciente demanda asociada a nuevos centros de datos, además de desarrollos residenciales-, así como en otras zonas del oeste y el nordeste del país.

El cierre de la adquisición está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias habituales en este tipo de operaciones.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacó que esta operación refuerza «la apuesta estratégica» del grupo por las redes eléctricas «como infraestructuras esenciales para impulsar la seguridad energética, la autosuficiencia y la competitividad».

«Finlandia ofrece una elevada calidad crediticia y un marco regulatorio predecible y atractivo, y Caruna cuenta con unas fuertes perspectivas de crecimiento por la necesidad de redes ligada a la nueva generación renovable, la demanda creciente de los sectores industrial y residencial y la electrificación de la economía». dijo.

Tras vender su negocio de México

Con esta operación, tras la reciente desinversión de su negocio en México con su venta al grupo Cox hace unos meses por unos 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros), el grupo energético refuerza su estrategia de centrar sus inversiones en el negocio de redes en mercados estables y con regímenes regulatorios atractivos.

Finlandia cuenta con una calificación crediticia ‘AA+’ y un marco regulatorio vigente hasta 2031 que ofrece una rentabilidad sobre fondos propios de alrededor del 8%.

Así, se espera que la compañía incremente sus resultados alrededor de un 7% anual en los próximos años, con inversiones de entre 200 y 300 millones anuales para reforzar y digitalizar su red eléctrica en contexto de fuerte crecimiento de la capacidad renovable.

Estas inversiones podrían aumentar a futuro por el crecimiento de la demanda, la electrificación de la economía, la expansión de los centros de datos y el desarrollo de infraestructuras de transporte de electricidad, habilitado para las distribuidoras por la regulación finlandesa desde principios de 2026.

Dentro de esa apuesta por el negocio de redes eléctricas para impulsar la electrificación, Iberdrola ya cerró, por ejemplo, en 2024 la compra del 88% de la eléctrica inglesa Electricity North West (ENW), en una operación que contaba con valor total de la compañía -el 100% de la empresa incluyendo deuda- de unos 5.000 millones de euros.

En esta apuesta por las redes eléctricas, Iberdrola había puesto el foco así en países estratégicos para el grupo como Reino Unido, Estados Unidos o Brasil, pero ahora lleva a cabo su entrada en un país como Finlandia.