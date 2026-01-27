Un senador del PP desmonta a Bernabé: «¿Cuántas veces fue a Madrid a dar la cara por los valencianos?»

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha intentado en varias ocasiones introducir su discurso en el transcurso de su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA en la Cámara Alta frente a las preguntas del senador del PP, el también valenciano Luis Santamaría. A lo que este último le ha insistido en que le respondiera porque no lo estaba haciendo. Pero, sobre todo en dos cuestiones, Bernabé no ha pedido precisar su respuesta al senador popular.

Una, cuando Luis Santamaría le ha preguntado : «¿Cuántas veces fue a Madrid a dar la cara por los valencianos?, ¿cuántas veces ha ido a Madrid para reclamar dinero para las obras hidráulicas?». Y otra cuando ese mismo senador ha reclamado a la delegada del Gobierno y a la Presidencia de la citada comisión que su grupo solicitaba que Pilar Bernabé aportara el justificante de la cancelación del viaje a Córdoba que, según ha reiterado Pilar Bernabé debía haber hecho el 29 de octubre de 2024, el día de la riada, y suspendió esa misma mañana. Ni en un caso ni en otro ha podido Bernabé precisar su respuesta.

La pregunta para que Pilar Bernabé aclarase cuántas veces acudió a Madrid para reclamar infraestructuras hidráulicas, se ha producido cuando el senador Santamaría ha recordado a la delegada del Gobierno que de los 378 millones invertidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en ese tipo de infraestructuras, sólo menos del 10%, apenas 37,2 millones se han dedicado a la Comunidad Valenciana.

Luis Santamaría ha preguntado a Pilar Bernabé cuántas veces se había entrevistado con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana. Y si ella sabía que el radar para detectar fenómenos meteorológicos de esa misma agencia en la localidad valenciana de Cullera llevaba estropeado varios meses cuando se produjo la DANA.

Bernabé ha respondido que ella se había reunido en el delegado de la AEMET «infinidad de veces», pero ha continuado justificando que esa agencia depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es decir, del ministerio que dirigía entonces Teresa Ribera.

Pero, es más. Santamaría ha preguntado a Pilar Bernabé si ella sabía que al indicador de Cullera le cayó un rayo y estropeó la instalación eléctrica: «Yo no tenía conocimiento», ha respondido, a su vez: «Por lo tanto, no fue usted a Madrid a reclamar que se arreglara rápidamente». Ese radar, según ha explicado Santamaría «sirve para el seguimiento de las tormentas».

«Lo que nos llama la atención es que la líder de la Administración del Estado periférica en la Comunidad Valenciana no se entere de cuál es la primera necesidad necesidad de AEMET, que será reparar el radar con el que hace el seguimiento a los fenómenos meteorológicos adversos», ha concluido Santamaría.

Esto último, ha dado lugar a un nuevo debate, porque Bernabé insistía en que la AEMET dio la información «perfectamente». Y Santamaría le ha contestado que «Sí. Tan perfectamente, que dos radares no funcionaban: el de Almería y el de Cullera».

En referencia al viaje a Córdoba, para participar en unas jornadas, Pilar Bernabé ha explicado que ante la activación de la alerta roja, ella llamó a su secretaria general en la delegación de Gobierno para que anulara el viaje. También, ha manifestado que ella se enteró de que se activaba la alerta roja «por los medios de comunicación» y no por las agencias y cuerpos del propio Gobierno.

La delegada del Gobierno ha explicado que ella «aproximadamente a las ocho» de la mañana, llamó para avisar que no iba a ir a Córdoba y que convocaran las reunión. Y Luis Santamaría le ha preguntado si tenía algún inconveniente en aportar a la comisión de investigación el justificante de la anulación del billete de viaje a Córdoba.

Bernabé ha hecho un breve silencio para añadir que «no lo tengo aquí pero lo podría aportar». El senador del PP ha seguido con el guió de su intervención, pero Pilar Bernabé al vuelto al tema: «También le digo: que no fui es una evidencia». Y Santamaría le ha respondido, a su vez, que «si le preguntamos es porque dudamos de sus palabras. Y, por tanto, tenemos derecho a preguntar. A lo que Bernabé ha cuestionado: «¿De qué?, ¿del viaje a Córdoba?».

De nuevo Luis Santamaría ha querido seguir adelante. Y de nuevo Pilar Bernabé le ha interrumpido. «Usted me ha pedido el justificante. Y yo le he dicho que yo no lo tengo. Obviamente, porque no hago yo esa gestión. la haría alguien de mi despacho. Y, probablemente, yo no sé, a qué hora llamaron para anular ese viaje. Lo que sé es que yo no fui».