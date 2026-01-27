Bernabé culpa al PSOE de Sánchez de su currículum ‘fake’: «Error del Partido Socialista»

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha culpado al PSOE de Pedro Sánchez de su currículum fake. Pilar Bernabé ha afirmado ante la comisión de investigación de la DANA en el Senado que: «Todos los currículos que yo he publicado están perfectamente publicados y son ciertos». Es más, gracias a los currículos que ella misma publicó, según la propia Bernabé: «Se puede detectar el error que el Partido Socialista cometió cuando publicó mi currículum. Y ese es el error del partido Socialista».

El currículum fake de Pilar Bernabé, destapado por OKDIARIO, constituyó en su día un escándalo de considerables dimensiones y, este martes, ese escándalo ha vuelto a aflorar en la comparecencia de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ante la comisión de investigación de la DANA en el Senado. Y ello, porque el senador del PP que la interlepelaba, el valenciano Luis Santamaría, intentaba demostrar con ello que la palabra de la delegada tenía poca fiabilidad: «Si es capaz de mentir en su currículum, ¿cómo va a ser capaz de decirnos la verdad?».

En esa comparecencia, Pilar Bernabé no ha mencionado, sin embargo, un documento en la página web del PSOE de la Comunidad Valenciana y que data del año 2011. En el mismo, Bernabé se presentaba como «licenciada en Filología Hispánica», una carrera universitaria que no llegó a acabar. Bernabé, sin embargo, ha sostenido que sus currículos publicados en la página web del Ministerio, en el portal de transparencia y en el Ayuntamiento de Valencia «son exactamente rigurosos».

Con esas preguntas, acerca del currículum de Pilar Bernabé, ha sido como ha comenzado la comparecencia de la delegada del Gobierno ante la comisión de investigación acerca de su papel en la DANA del 29 de octubre de 2024. Una enorme riada que dejó el trágico balance de 230 muertos. Durante su intervención, Pilar Bernabé se ha referido poco, sólo con alguna referencia, al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Pero sí lo ha hecho en relación a la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas en varias fases. Ha sido sobre Pradas sobre quien ha descargado la mayor parte de la responsabilidad.

Se da la circunstancia de que Pilar Bernabé no compareció, pese a ser llamada, a la comisión de investigación de la riada de las Cortes Valencianas, bajo la excusa de que «los miembros del Gobierno rendimos cuentas en el Congreso y en el Senado. En las Cortes Generales». La misma justificación que había puesto el presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, para no acudir a esa misma comisión de investigación en las Cortes Valencianas.