Basset destapa la mentira de Bernabé: la delegada de Sánchez no advirtió del derrumbe del puente de Picaña

Primero, fue Salomé Pradas. Y este miércoles y ante la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA, el jefe del operativo de emergencias el día de la riada, José Miguel Basset. Ambos han coincidido en que la delegada del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, no advirtió de la caída del barranco de Picaña, al contrario de lo que la propia Bernabé ha venido sosteniendo.

José Miguel Basset ha declarado en condición de testigo este miércoles ante la magistrada de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La declaración se Basset ha sido enormemente aclaratoria en muchas cuestiones. Y, en otras, ha dado luz a asuntos que estaban en cuestión.

Uno de ellos, era si Pilar Bernabé había advertido de la caída del puente de Picaña, como ella sostuvo. O no, como siempre ha sostenido la ex consellera Salomé Pradas.

De hecho, Pradas fue muy clara al hablar de esta cuestión en La Sexta: «¿Cree que si me dice eso me quedo tan tranquila?», explicó en su aparición en Salvados.

Este miércoles ha sido José Miguel Basset quien ha refrendado las manifestaciones de Salomé Pradas: Bernabé no advirtió sobre la caída del puente de Picaña.

Las manifestaciones de Basset dejan a la delegada del Gobierno de Sánchez en una posición muy difícil ante la sociedad valenciana. Pilar Bernabé es, además de delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la elegida por Pedro Sánchez para liderar la lista socialista al Ayuntamiento de Valencia en 2027.

Incluso su nombre se encuentra entre los posibles sustituye Diana Morant en los carteles de la Autonómicas si la ministra no da un salto en las encuestas antes de verano de este 2026.

Sin embargo, cuestiones como la de Picaña la sitúan en una situación muy comprometida ante la opinión pública y las bases del PSPV.