Leche frita en Thermomix: tradicional, cremosa y sin grumos

La leche frita es esas cosas que siempre hacen recordar algo. Es dulce, cremosa por dentro, lo que la hace tener una corteza dorada y crujiente por fuera, y ese aroma a canela que hace que toda la cocina huela increíble mientras la preparamos. Es dulce típico de muchas casas, sobre todo en los momentos en los que celebramos algo o cuando nos apetece preparar algo tradicional o, sencillamente, el día que sabemos que hay que comer leche frita.

No obstante, para que se piense que es una receta muy difícil, en realidad con Thermomix, la preparación se asemeja un poco más a la de una mezcla que no lleva ningún tipo de dificultad ni engaño. Ya que con el robot el movimiento de la parte de la mezcla que calienta la leche la moverá continuamente y eso ayudará a que la crema termine siendo mucho más suave, sin grumos y con la textura perfecta para después cortarla y freírla.