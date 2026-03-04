Recetas de postres

Leche frita en Thermomix: tradicional, cremosa y sin grumos

Receta de leche frita
leche frita
Leche frita en Thermomix cremosa y tradicional, con el sabor de siempre y una textura perfecta.

La leche frita es esas cosas que siempre hacen recordar algo. Es dulce, cremosa por dentro, lo que la hace tener una corteza dorada y crujiente por fuera, y ese aroma a canela que hace que toda la cocina huela increíble mientras la preparamos. Es dulce típico de muchas casas, sobre todo en los momentos en los que celebramos algo o cuando nos apetece preparar algo tradicional o, sencillamente, el día que sabemos que hay que comer leche frita.

No obstante, para que se piense que es una receta muy difícil, en realidad con Thermomix, la preparación se asemeja un poco más a la de una mezcla que no lleva ningún tipo de dificultad ni engaño. Ya que con el robot el movimiento de la parte de la mezcla que calienta la leche la moverá continuamente y eso ayudará a que la crema termine siendo mucho más suave, sin grumos y con la textura perfecta para después cortarla y freírla.

Si te gusta probar versiones diferentes, también puedes echar un vistazo a la Leche frita en freidora de aire, una alternativa interesante para quienes prefieren usar menos aceite.

Ingredientes

  • 500 ml de leche entera

  • 100 g de azúcar

  • 60 g de maicena

  • 1 rama de canela

  • La piel de medio limón

  • 1 huevo

  • Harina para rebozar

  • Azúcar y canela en polvo para espolvorear

  • Aceite para freír

Cómo hacer leche frita en Thermomix

1. Dar sabor a la leche

  1. Primero pon en el vaso de la Thermomix la leche junto con la rama de canela y la piel de limón. Programa unos minutos para que se caliente y coja bien ese aroma tan característico.
  2. Cuando termine, retira la canela y la piel de limón antes de continuar.

2. Preparar la crema

  1. Ahora añade el azúcar y la maicena. Programa la Thermomix unos minutos mientras mezcla todo a velocidad media.
  2. El robot irá removiendo la mezcla todo el tiempo, lo que evita que se formen grumos y hace que la crema quede muy suave.
  3. Cuando notes que la mezcla está bastante espesa, ya estará lista.

3. Dejar que repose

  1. Vierte la crema en un recipiente rectangular que hayas engrasado ligeramente o cubierto con papel de horno.
  2. Extiéndela bien para que quede nivelada y déjala enfriar. Lo mejor es meterla en la nevera durante unas horas para que se endurezca y luego se pueda cortar sin problema.

Cortar y freír la leche frita

  1. Con la masa ya fría, córtala en trozos.
  2. Pasa cada trozo primero por harina y luego por huevo batido. Esto hará que al freír se forme esa capa dorada y crujiente que tanto gusta.
  3. Calienta aceite en una sartén y fríe las piezas hasta que estén doradas por ambos lados.
  4. Cuando las saques, colócalas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite.
  5. Para terminar, espolvorea por encima un poco de azúcar mezclado con canela. Ese toque final es lo que le da ese sabor tan especial.

  • >

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 20 minutos
    Tiempo de reposo: 3 horas

    Porciones: 6 personas

    Información nutricional aproximada por porción:
    Calorías: 260 kcal

    Tipo de cocina: tradicional

    Tipo de comida: postre

