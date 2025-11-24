Esta receta de leche frita casera es tan fácil que querrás repetirla cada semana: se hace en minutos

Se hace en minutos esta receta de leche frita casera que es tan fácil que querrás repetirla cada semana. Tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca, con la llegada de una serie de detalles que son esenciales. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tocará estar pendientes de unos ingredientes que son claves para todos. Los postres caseros comparten un equilibrio precio y salud que nos interesa.

Son siempre más baratos, sí, por unos euros podemos tener un bizcocho casero que podemos congelar e ir sacando en cada merienda. Teniendo en cuenta el precio de los ingredientes, es mejor hacerlo en casa que comprarlo. Si le sumamos el factor salud, sabemos lo que ponemos. Cuando leemos en las etiquetas estas letras y números que no sabemos qué significa, es que algo no va bien. Lo natural siempre será mejor, aunque lleve azúcar, sabemos la cantidad que le ponemos y el resto de los ingredientes siempre son frescos y tienen nombre propio. La leche frita es uno de esos clásicos que podemos tener siempre listo e incluso congelado.

Se hace en minutos y siempre estará disponible

Lo bueno de los postres caseros es que nos recompensa hacerlos. Por un lado, vamos a tener una avalancha de felicitaciones, son esos clásicos que siempre quedan bien y que, sin duda alguna, podremos empezar a descubrir de la mejor forma posible, con una serie de recetas que serán esenciales.

Es hora de aprovechar cada uno de los elementos que llegan de la mano para darnos lo mejor y hacerlo de tal manera que puede ser clave en estos días que corren. Esta leche frita es uno de esos dulces de toda la vida que podemos disfrutar siempre que nos apetezca, está buenísimo e incluso se puede congelar.

No tener tiempo para cocinar no es excusa, con este tipo de dulces tradicionales ganamos en salud y podemos tenerlos siempre preparados para la acción en un abrir y cerrar de ojos. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar por una serie de elementos que pueden ser claves y que hasta la fecha no sabíamos.

Una receta de este tipo nos soluciona más de un postre, teniendo en cuenta que a todo el mundo gusta y se prepara en sólo unos minutos.

Esta receta de leche frita es tan fácil que no vas a dejar de prepararla

Este tipo de postres tradicionales lo tienen todo para convertirse en un clásico que, sin duda alguna, debemos empezar a poner en práctica. Un buen básico que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este tipo de recetas son más sencillas de preparar de lo que parecen y las tendremos listas en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes:

800 ml de leche entera

90 gr de azúcar

80 gr de harina

Una rama de canela

La piel de un limón

3 huevos

Canela en polvo

Elaboración:

Empezaremos a preparar la leche frita batiendo bien dos huevos, utilizaremos las varillas para que quede mucho mejor. Añadiremos el azúcar y la harina, unos 80 gramos poco a poco y si es posible tamizada. Esta pasta debe quedar lo más fina posible, sin ningún grumo y con los tres ingredientes principales bien integrados. Lavamos el limón y lo pelamos para obtener la piel. Es importante que no quede nada de la parte blanca, podría añadir un mal sabor al plato, con cuidado retiramos solo la capa más superficial. Comenzamos a calentar la leche en el fuego con la rama de canela y la piel del limón. Es el momento en que todo el aroma de los ingredientes se fusionará. Cuando empiece a hervir lo retiraremos del fuego y dejaremos que repose unos 15 minutos. Prepararemos una fuente para poner nuestra mezcla y que pueda cuajar perfectamente. La forraremos de papel film para poder sacar la masa de forma fácil y rápida. Añadiremos la leche, retirando la canela y la piel de limón, a la mezcla inicial de huevos, azúcar y harina. Lo volveremos a poner en el fuego e iremos incorporando las dos mezclas poco a poco. No hay que precipitarse, es mejor que quede bien ligado, sin parar de remover. Cuando la mezcla este bien ligada, la pondremos en el recipiente que tenemos preparado y esperaremos a que cuaje bien. Se suele tardar unas 5 horas en empezar a trabajar con esta masa, debe estar fría y compacta. En refrigeración en el frigorífico, el tiempo puede ser menor. Desmoldaremos con cuidado y empezaremos a cortarla en cuadraditos iguales. Batiremos un huevo. Cogeremos un cuadrado lo pasaremos por el huevo y lo freiremos con abundante aceite. Repetiremos la operación las veces que sea necesario. Cada porción de leche frita la rebozaremos con un poco de azúcar y canela para que quede mucho mejor.

La leche frita está buenísima en caliente o en frío, con un buen chocolate a la taza o un café capuchino tendrás una merienda de esas que dejan huella.