Leche frita de café de Arguiñano: receta tradicional con toque especial

Receta de leche frita
Leche frita de café.
Prepara la clásica leche frita de café de Arguiñano con esta receta sencilla. Crujiente por fuera y cremosa por dentro, ideal para cualquier ocasión.

La leche frita es uno de esos postres que huelen a infancia, a tardes tranquilas en casa de los abuelos y a sobremesas largas con café de puchero. En esta ocasión vamos a darle un aire distinto sin perder su esencia: un toque de café que la hace aún más aromática y perfecta para los amantes de este sabor tan nuestro. El resultado es un dulce crujiente por fuera, suave por dentro y con un perfume que engancha desde el primer bocado.

Ingredientes para 6 raciones

  • 1 litro de leche entera
  • 150 g de azúcar
  • 100 g de maicena
  • 1 rama de canela
  • 1 trozo de piel de limón (solo lo amarillo)
  • 2 cucharadas de café soluble o un café espresso muy cargado
  • 2 yemas de huevo
  • 100 g de harina de trigo (para rebozar)
  • 2 huevos batidos (para rebozar)
  • Aceite de oliva suave (para freír)
  • Azúcar y canela en polvo para terminarrecetas caseras

    • Paso a paso

    1. Aromatizar la leche.
      Calienta 800 ml de leche con la canela y la piel de limón. Cuando empiece a hervir, retira y deja reposar unos minutos. Luego cuela para quedarte solo con la leche perfumada.
    2. Preparar la mezcla.
      En un bol, disuelve la maicena y el café en los 200 ml de leche restantes. Añade las yemas y mezcla hasta que quede todo bien integrado, sin grumos.
    3. Cocinar la crema.
      Vuelve a poner la leche aromatizada al fuego, añade el azúcar y poco a poco la mezcla de maicena y café. Remueve constantemente hasta que espese. Este punto es clave: si paras de mover, corres el riesgo de que se pegue o forme grumos.
    4. Reposo y frío.
      Vierte la crema en una fuente engrasada y cúbrela con film transparente pegado a la superficie para que no se forme costra. Déjala enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera al menos 4 horas.
    5. Cortar y rebozar.
      Cuando la crema esté bien firme, córtala en cuadrados. Rebózalos primero en harina, luego en huevo batido.
    6. Freír y terminar.
      Fríe cada trozo en abundante aceite caliente hasta que estén dorados. Escúrrelos en papel absorbente y espolvorea con la mezcla de azúcar y canela.

    Trucos y consejos

    • Si quieres un sabor más intenso, añade un chorrito de licor de café a la crema.
    • Para un contraste divertido, acompáñala con helado de vainilla.
    • Puedes agregar leche condensada y disfrutar de su sabor.
    • Y recuerda: la clave está en freír rápido, con aceite bien caliente, para que no absorba demasiado.

    Calorías aproximadas (plato completo)

    Leche entera (1 l): ~640 kcal

    Azúcar (150 g): ~600 kcal

    Maicena (100 g): ~360 kcal

    Harina de trigo (100 g): ~340 kcal

    Café (10 g): ~30 kcal

    Yemas (2): ~120 kcal

    Huevos para rebozar (2): ~140 kcal

    Aceite absorbido (~100 ml): ~900 kcal

    Total: ~3.130 kcal
    Cada ración (6 porciones): 520 kcal aprox.

    Un cierre dulce

    Esta leche frita con café respeta lo mejor de la receta clásica, pero el toque cafetero la hace distinta y sorprendente. Es el tipo de postre que apetece tanto en una comida familiar como en una merienda especial. El exterior crujiente y el interior cremoso se llevan de maravilla con el aroma del café y la canela. Aunque parezca entretenido, no te llevará demasiado tiempo.

    Una receta sencilla, de esas que te hacen quedar bien siempre, y que recuerda que lo tradicional también puede reinventarse con un pequeño detalle. Como diría Arguiñano: “rico, rico y con fundamento”.

