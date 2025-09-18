Leche frita de café de Arguiñano: receta tradicional con toque especial

La leche frita es uno de esos postres que huelen a infancia, a tardes tranquilas en casa de los abuelos y a sobremesas largas con café de puchero. En esta ocasión vamos a darle un aire distinto sin perder su esencia: un toque de café que la hace aún más aromática y perfecta para los amantes de este sabor tan nuestro. El resultado es un dulce crujiente por fuera, suave por dentro y con un perfume que engancha desde el primer bocado.

Ingredientes para 6 raciones

1 litro de leche entera

150 g de azúcar

100 g de maicena

1 rama de canela

1 trozo de piel de limón (solo lo amarillo)

2 cucharadas de café soluble o un café espresso muy cargado

2 yemas de huevo

100 g de harina de trigo (para rebozar)

2 huevos batidos (para rebozar)

Aceite de oliva suave (para freír)

Azúcar y canela en polvo para terminar

Paso a paso

Aromatizar la leche.

Calienta 800 ml de leche con la canela y la piel de limón. Cuando empiece a hervir, retira y deja reposar unos minutos. Luego cuela para quedarte solo con la leche perfumada. Preparar la mezcla.

En un bol, disuelve la maicena y el café en los 200 ml de leche restantes. Añade las yemas y mezcla hasta que quede todo bien integrado, sin grumos. Cocinar la crema.

Vuelve a poner la leche aromatizada al fuego, añade el azúcar y poco a poco la mezcla de maicena y café. Remueve constantemente hasta que espese. Este punto es clave: si paras de mover, corres el riesgo de que se pegue o forme grumos. Reposo y frío.

Vierte la crema en una fuente engrasada y cúbrela con film transparente pegado a la superficie para que no se forme costra. Déjala enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera al menos 4 horas. Cortar y rebozar.

Cuando la crema esté bien firme, córtala en cuadrados. Rebózalos primero en harina, luego en huevo batido. Freír y terminar.

Fríe cada trozo en abundante aceite caliente hasta que estén dorados. Escúrrelos en papel absorbente y espolvorea con la mezcla de azúcar y canela.

Trucos y consejos

Si quieres un sabor más intenso, añade un chorrito de licor de café a la crema.

a la crema. Para un contraste divertido, acompáñala con helado de vainilla.

Puedes agregar leche condensada y disfrutar de su sabor.

Y recuerda: la clave está en freír rápido, con aceite bien caliente, para que no absorba demasiado.

Calorías aproximadas (plato completo)

Leche entera (1 l): ~640 kcal

Azúcar (150 g): ~600 kcal

Maicena (100 g): ~360 kcal

Harina de trigo (100 g): ~340 kcal

Café (10 g): ~30 kcal

Yemas (2): ~120 kcal

Huevos para rebozar (2): ~140 kcal

Aceite absorbido (~100 ml): ~900 kcal

Total: ~3.130 kcal

Cada ración (6 porciones): 520 kcal aprox.

Un cierre dulce

Esta leche frita con café respeta lo mejor de la receta clásica, pero el toque cafetero la hace distinta y sorprendente. Es el tipo de postre que apetece tanto en una comida familiar como en una merienda especial. El exterior crujiente y el interior cremoso se llevan de maravilla con el aroma del café y la canela. Aunque parezca entretenido, no te llevará demasiado tiempo.

Una receta sencilla, de esas que te hacen quedar bien siempre, y que recuerda que lo tradicional también puede reinventarse con un pequeño detalle. Como diría Arguiñano: “rico, rico y con fundamento”.