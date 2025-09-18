Leche frita de café de Arguiñano: receta tradicional con toque especial
Prepara la clásica leche frita de café de Arguiñano con esta receta sencilla. Crujiente por fuera y cremosa por dentro, ideal para cualquier ocasión.
La leche frita es uno de esos postres que huelen a infancia, a tardes tranquilas en casa de los abuelos y a sobremesas largas con café de puchero. En esta ocasión vamos a darle un aire distinto sin perder su esencia: un toque de café que la hace aún más aromática y perfecta para los amantes de este sabor tan nuestro. El resultado es un dulce crujiente por fuera, suave por dentro y con un perfume que engancha desde el primer bocado.
Ingredientes para 6 raciones
Paso a paso
- Aromatizar la leche.
Calienta 800 ml de leche con la canela y la piel de limón. Cuando empiece a hervir, retira y deja reposar unos minutos. Luego cuela para quedarte solo con la leche perfumada.
- Preparar la mezcla.
En un bol, disuelve la maicena y el café en los 200 ml de leche restantes. Añade las yemas y mezcla hasta que quede todo bien integrado, sin grumos.
- Cocinar la crema.
Vuelve a poner la leche aromatizada al fuego, añade el azúcar y poco a poco la mezcla de maicena y café. Remueve constantemente hasta que espese. Este punto es clave: si paras de mover, corres el riesgo de que se pegue o forme grumos.
- Reposo y frío.
Vierte la crema en una fuente engrasada y cúbrela con film transparente pegado a la superficie para que no se forme costra. Déjala enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera al menos 4 horas.
- Cortar y rebozar.
Cuando la crema esté bien firme, córtala en cuadrados. Rebózalos primero en harina, luego en huevo batido.
- Freír y terminar.
Fríe cada trozo en abundante aceite caliente hasta que estén dorados. Escúrrelos en papel absorbente y espolvorea con la mezcla de azúcar y canela.
Trucos y consejos
- Si quieres un sabor más intenso, añade un chorrito de licor de café a la crema.
- Para un contraste divertido, acompáñala con helado de vainilla.
- Puedes agregar leche condensada y disfrutar de su sabor.
- Y recuerda: la clave está en freír rápido, con aceite bien caliente, para que no absorba demasiado.
Calorías aproximadas (plato completo)
Leche entera (1 l): ~640 kcal
Azúcar (150 g): ~600 kcal
Maicena (100 g): ~360 kcal
Harina de trigo (100 g): ~340 kcal
Café (10 g): ~30 kcal
Yemas (2): ~120 kcal
Huevos para rebozar (2): ~140 kcal
Aceite absorbido (~100 ml): ~900 kcal
Total: ~3.130 kcal
Cada ración (6 porciones): 520 kcal aprox.
Un cierre dulce
Esta leche frita con café respeta lo mejor de la receta clásica, pero el toque cafetero la hace distinta y sorprendente. Es el tipo de postre que apetece tanto en una comida familiar como en una merienda especial. El exterior crujiente y el interior cremoso se llevan de maravilla con el aroma del café y la canela. Aunque parezca entretenido, no te llevará demasiado tiempo.
Una receta sencilla, de esas que te hacen quedar bien siempre, y que recuerda que lo tradicional también puede reinventarse con un pequeño detalle. Como diría Arguiñano: “rico, rico y con fundamento”.