Cómo tostar pan en freidora de aire: temperatura, tiempo y todos los trucos para que quede perfecto

Aunque la tostadora sigue siendo un clásico en muchas cocinas, cada vez más personas utilizan la freidora de aire para tostar pan. Y tiene sentido. La airfryer permite preparar varias rebanadas a la vez, admite panes más gruesos y consigue un tostado diferente, más parecido al de un horno pequeño que al de una tostadora tradicional.

No siempre es más rápida, pero sí más versátil. Sobre todo cuando hablamos de pan de pueblo, baguettes, chapatas o rebanadas grandes que simplemente no caben en una tostadora convencional.

Temperatura y tiempo para tostar pan en freidora de aire

En torno a 180 – 190 grados sería la temperatura ideal. El tiempo dependerá del grosor y del nivel de tostado que busques.

Lo habitual es empezar con pocos minutos y vigilar el resultado. El pan pasa de dorado a demasiado tostado bastante rápido.

Tabla de tiempos según el tipo de pan

Tipo de pan Temperatura Tiempo aproximado

Pan de molde 180 °C 3-4 minutos

Barra de pan 190 °C 4-6 minutos

Chapata 190 °C 5-7 minutos

Pan rústico grueso 190 °C 5-8 minutos

Pan congelado 180 °C 6-8 minutos

Los tiempos son orientativos y pueden variar según el modelo de freidora y el grosor del pan.

Con rejilla o sin rejilla: cuál es la diferencia

La rejilla permite que el aire caliente circule mejor alrededor del pan. Esto suele traducirse en un tostado más uniforme.

Sin rejilla también funciona, pero la parte inferior puede quedar ligeramente menos crujiente dependiendo del modelo de cesta.

El truco para que el pan no vuele dentro de la freidora

Uno de los problemas más habituales aparece con las rebanadas ligeras. El potente flujo de aire puede moverlas durante la cocción.

Colocar el pan en vertical: el método para muchas rebanadas

Si vas a preparar varias tostadas, colocarlas ligeramente inclinadas o en posición vertical ayuda a optimizar el espacio y favorece la circulación del aire.

Este sistema se utiliza mucho cuando se quieren hacer varias rebanadas de una sola vez.

Usar un soporte para tostadas: cuándo merece la pena

Existen accesorios específicos para freidoras de aire que mantienen las tostadas sujetas durante la cocción.

No son imprescindibles, pero pueden resultar útiles si utilizas la freidora para desayunos con frecuencia o si preparas varias tostadas al mismo tiempo.

Cómo tostar pan de molde en airfryer

El pan de molde es probablemente el más sencillo de preparar.

Basta con introducir las rebanadas en la cesta y programar la freidora a 180 °C durante unos 3 o 4 minutos. Si te gusta muy crujiente, puedes añadir uno o dos minutos más.

Conviene revisar el pan a mitad del proceso, especialmente las primeras veces, hasta encontrar el punto exacto que prefieres.

Cómo tostar pan congelado en freidora de aire

La freidora de aire funciona especialmente bien con el pan congelado. Ponlo directamente en la cesta, entre 6 y 8 minutos a 180 °C.

Ideas para tostadas con freidora de aire: desayunos y meriendas

Una vez que el pan está listo, las posibilidades son enormes. Siempre funcionan bien las tostadas con tomate y aceite de oliva, combinadas con aguacate, jamón, huevo, etc. O bien dulces con mantequilla, mermelada, etc.c

Freidora de aire vs tostadora: cuándo usar cada una

La tostadora sigue siendo más rápida para una o dos rebanadas finas. La freidora de aire, en cambio, ofrece mayor flexibilidad. Permite trabajar con panes más grandes, preparar varias piezas a la vez y conseguir un tostado más uniforme en determinadas variedades de pan artesanal.

Preguntas frecuentes sobre tostar pan en freidora de aire

¿Cuánto tiempo tarda en tostarse el pan en la airfryer?

Depende del tipo de pan, las rebanadas de pan de molde unos 3-4 minutos. Si son más gruesas entre 5 y 8.

¿Por qué el pan vuela dentro de la freidora de aire?

La circulación de aire caliente puede mover rebanadas ligeras o muy finas. Utilizar una rejilla, un soporte o colocar varias piezas juntas suele evitar este problema.

¿Se puede tostar pan congelado en la freidora?

Sí. De hecho, es una de las formas más cómodas de prepararlo. No suele ser necesario descongelarlo antes.

¿Es mejor la freidora o la tostadora para tostar pan?

Depende del resultado que busques. La tostadora es más rápida para pequeñas cantidades. La freidora de aire ofrece más versatilidad y suele funcionar mejor con panes artesanos, gruesos o congelados.