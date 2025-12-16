La historia que os vamos a contar no es algo que suceda todos los días, y aunque ha tenido un final feliz, pone de manifiesto algo que pocos conocen. Y es el riesgo que puede llegar a tener quedarse con décimos de la lotería de Navidad que nos encontremos por casualidad. Lo ocurrido nos lleva hasta Barcelona, donde una mujer encontró una bolsa de mano olvidada en un banco con 60 décimos de Lotería de Navidad en su interior.

El hallazgo se produjo hace unos días. En concreto en el distrito del Eixample de la capital catalana. Dentro de la bolsa, además de los décimos, había un detalle clave: un nombre escrito. En la misma situación, más de uno habría ignorado ese detalle y se habría quedado con los décimos del sorteo que se celebra este próximo lunes de 22 de diciembre, pero la mujer decidió activar el protocolo habitual y llamó al teléfono de emergencias 112 para comunicar el hallazgo realizado.

Pierde una bolsa con 60 décimos de Lotería de Navidad y lo que pasa parece de anuncio

Tras la llamada de la mujer, una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona se desplazó hasta el lugar para recoger la bolsa con los décimos de la Lotería de Navidad. En total, los 60 décimos tenían un valor de 1.200 euros, una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta que como hemo señalado, todavía quedan días para que se celebre el sorteo.

A partir de ahí, el caso pasó a manos de la Oficina de Hallazgos, conocida como la Oficina de Troballes del Ayuntamiento de Barcelona. Fue este servicio el encargado de realizar las gestiones necesarias para tratar de localizar a la propietaria legítima de los décimos. Y según ha informado la cadena de radio RAC1, los agentes lograron «estirar el hilo» hasta dar con la dueña de la bolsa, que se encontraba en ese momento en una localidad de Cantabria. Finalmente, la bolsa con los 60 décimos fue enviada de vuelta a su propietaria que ya los tiene en su poder, y puede respirar tranquila.

Un gesto poco habitual que evita problemas legales

Casos como este llaman bastante la atención porque no es algo que pase todos los días. De todos modos, si te quedas un décimo perdido no pienses que es un golpe de suerte, sino más bien un delito. Así lo recogen los artículos 253 y 254 del Código Penal, que consideran la apropiación indebida quedarse con un boleto de lotería que pertenece a otra persona.

No sería la primera vez que alguien intenta cobrar un premio con un décimo que no es suyo y acaba en los tribunales. Incluso se han dado algunos caso en los que la Justicia ha obligado a devolver todo el dinero cobrado, junto con los intereses y los gastos del proceso. Por este motivo actuar de forma correcta desde el principio no sólo evita problemas legales, sino que también permite optar a la recompensa prevista por la ley.

La recompensa por devolver un décimo perdido

En estos casos, la ley contempla una compensación para quien devuelve el décimo. Si el propietario logra acreditar que el décimo es suyo, la persona que lo encuentra tiene derecho a recibir una recompensa del 10% del premio. Por eso, poder demostrar la titularidad del billete es clave cuando ocurre un extravío.

Para evitar problemas, lo más habitual es identificar el décimo desde el primer momento. Firmarlo, anotar un teléfono o incluso hacerle una foto nada más comprarlo son gestos sencillos que pueden ahorrar muchos disgustos si se pierde o acaba en manos de terceros.

Qué hay que saber para cobrar un décimo premiado

Para cobrar un décimo de Lotería de Navidad es imprescindible que tengamos el décimo original y en buen estado. Si el décimo está deteriorado, el proceso puede complicarse y requerir comprobaciones adicionales.

En el caso de premios inferiores que no superen los 2.000 euros, el cobro puede realizarse de forma inmediata en cualquier establecimiento autorizado. Si el premio supera esa cantidad, es necesario acudir a una entidad bancaria colaboradora, como CaixaBank, BBVA, Santander o Sabadell, y presentar el DNI o NIE.

Además, en los premios que superan los 40.000 euros se aplica la retención fiscal correspondiente, por lo que es obligatorio identificarse para que la Agencia Tributaria pueda aplicar el gravamen.

Qué pasa cuando el décimo es compartido

Si el décimo pertenece a una peña o a un grupo de personas, se recomienda que todos los participantes firmen una copia del billete. También es aconsejable tener preparado un número de cuenta bancaria para facilitar el reparto del premio en caso de que la suerte sonría.

Por ahora, sólo el tiempo dirá si esos 1.200 euros en décimos se quedan en nada o acaban convirtiéndose en una pequeña fortuna. Lo que sí está claro es que la historia ya parece sacada de un anuncio de Navidad, con un gesto honesto que terminó devolviendo la ilusión a su dueña legítima.