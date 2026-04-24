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El Rey Felipe VI ha inaugurado hoy el CaixaResearch Institute, primer centro dedicado íntegramente al estudio de la inmunología en España y Portugal y uno de los primeros en Europa. El acto ha contado con la presencia del Presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la Ministra de Sanidad, Mónica García; el Delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el Presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.

El nuevo instituto, cuya construcción supondrá una inversión de 100 millones de euros por parte de la Fundación «la Caixa», aspira a convertirse en un centro internacional de referencia para la investigación traslacional en esta disciplina, que está redefiniendo la forma de entender y abordar las enfermedades. La inmunología se sitúa en el corazón del estudio de patologías complejas como el cáncer o las enfermedades neurológicas y las infecciosas, entre otras.

En palabras del presidente Fundación «la Caixa», Isidro Fainé: «Se trata, sin duda, de una de las iniciativas más importantes que la Fundación la Caixa ha impulsado a lo largo de su historia. Compartimos un objetivo muy claro: disponer de tantos recursos como sea posible para abordar con garantías el reto de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Ha sido prioritario para nosotros hacerlo con nuestras señas de identidad irrenunciables, empezando a trabajar desde la base, orientándonos hacia el largo plazo, actuando de manera local, pero con visión global. Y pensando siempre en las personas y en su bienestar».

El CaixaResearch Institute, que surge del compromiso de más de un siglo de la Fundación con la investigación en salud, tiene como objetivo impulsar el conocimiento científico y favorecer su transferencia a la sociedad en forma de diagnósticos más precisos o tempranos y de tratamientos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

«Este centro buscará desarrollar investigaciones que mejoren de manera práctica la calidad de la vida de las personas. Somos conscientes de que será una andadura difícil y compleja, que pasará un tiempo antes de empezar a obtener resultados y que tendremos que superar baches en el camino. Pero contamos con el coraje necesario para superar los inconvenientes y nos inspira confianza saber que disponemos de los recursos materiales, del talento y de la experiencia que hacen falta para salir airoso de este nuevo gran reto que no ha surgido ni por generación espontánea ni por trasplante», afirma el Presidente de la entidad.

Para ello, la entidad ha creado un centro de 20.000 m² dotado de instalaciones punteras y con capacidad para albergar a 500 profesionales, 425 de ellos científicos, que trabajarán de forma transversal para desentrañar las claves del funcionamiento de nuestro sistema inmunitario —la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo— y su relación con las enfermedades más prevalentes. El instituto cuenta para 2026 con un presupuesto de 10 millones de euros destinado a la captación de talento y al equipamiento científico con el propósito de consolidarse como un centro de referencia en inmunología.

Consejo Científico

El Comité Científico de la Fundación «la Caixa», presidido por Javier Solana, ha desempeñado un papel estratégico en la definición de la visión del CaixaResearch Institute, que representa un paso adelante en la apuesta de la entidad por la ciencia como motor de transformación. Además, el instituto cuenta con su propio Consejo Científico, liderado por el oncólogo Josep Tabernero, que le garantiza un avance alineado con los estándares internacionales de excelencia científica en inmunología.

Para hacer realidad el proyecto también han sido fundamentales colaboraciones con diversas instituciones y administraciones: el Ayuntamiento de Barcelona, que ha dado su apoyo en aspectos urbanísticos; la Generalitat de Cataluña, con la que la Fundación «la Caixa» estableció un acuerdo para fomentar las sinergias entre el CaixaResearch Institute y el ecosistema biomédico catalán; el Gobierno de España, que apoya al instituto a través de sus agencias de impulso de la investigación biomédica, y el Banco Europeo de Inversiones, que firmó un préstamo con CriteriaCaixa para financiarla construcción del edificio.

El CaixaResearch Institute está articulado en dos edificios, el primero de los cuales se inaugura hoy y en el que ya desarrollan su labor investigadora cuatro líderes de grupo, los doctores Gabriel Rabinovich, Josep Dalmau, Gemma Moncunill y Héctor Huerga-Encabo, a los que se unirán las doctoras Maria Mittelbrunn, que acaba de fichar por el instituto y que se incorporará en otoño, y María Martínez, que lo hará en julio. El instituto cuenta ya con más de una veintena de profesionales en activo. En los próximos años, cuando el centro esté a pleno rendimiento, tendrá capacidad para albergar 45 grupos y unidades de investigación, convirtiendo el centro en un foco de captación y retención de talento internacional.

Gracias a la mirada social del fundador de «la Caixa», Francesc Moragas, la entidad se propuso desde sus orígenes mejorar la salud a través de la investigación y el conocimiento. Así lo demuestra la creación de equipamientos pioneros como el Instituto Antituberculoso, que dispuso de uno de los primeros microscopios electrónicos de España; la Clínica de Maternidad de Santa Madrona, que impulsó la asistencia maternoinfantil, y el Amparo de Santa Lucía, una residencia destinada al cuidado de niñas y mujeres invidentes.

Compromiso con la investigación

Por otra parte, ha ido adaptando su apoyo a la investigación ante los retos en salud de cada periodo histórico. En la actualidad destina un 20 % de su presupuesto anual (147 millones de euros en 2026) a este ámbito. El firme compromiso que la entidad mantiene con la investigación se ha materializado de formas diversas, entre ellas la creación de convocatorias propias de ayudas a proyectos de Investigación e Innovación en Salud o de fomento del talento investigador, como las becas de doctorado INPhINIT o las de posdoctorado Junior Leader.

Además, la entidad trabaja desde hace más de 30 años para impulsar el conocimiento de las patologías más extendidas a través del apoyo estructural a centros asociados a la Fundación «la Caixa» referentes en el estudio de las enfermedades infecciosas (IrsiCaixa), el cáncer (Vall d’Hebron Instituto de Oncología) y las enfermedades neurodegenerativas (Barcelonaβeta Brain Research Center), o en la comprensión de los factores sociales y ambientales de la salud a escala mundial (Instituto de Salud Global de Barcelona). Más recientemente, la Fundación ”la Caixa” ha ampliado su apoyo a las patologías minoritarias pediátricas (Institut de Recerca Sant Joan de Déu) y a la biomedicina básica y traslacional a través del primer centro de investigación de Portugal que recibe apoyo de la entidad (Gulbenkian Institute for Molecular Medicine).

Con todos ellos, la Fundación ”la Caixa” aspira a construir el primer ecosistema europeo filantrópico de centros de investigación biomédica y biotecnológica, liderado por el CaixaResearch Institute.

Ciencia transversal y colaborativa

La inmunología atraviesa todas las disciplinas médicas y requiere un abordaje interconectado que la convierte en un marco integrador. Bajo esta premisa, el CaixaResearch Institute se articula en tres ejes científicos —inmunología y enfermedades, ciencias exposómicas, e inmunología de sistemas e ingeniería—, concebidos como áreas transversales que se entrelazan y colaboran entre sí.

La apuesta por un modelo de trabajo colaborativo va más allá del intercambio interno entre grupos de investigación gracias al impulso de iniciativas orientadas a desarrollar nuevas terapias que beneficien tanto al CaixaResearch Institute como al conjunto de centros asociados.

Un ejemplo de este trabajo colaborativo es el Innovation Hub, una iniciativa estratégica en la que participan todos los centros de este ecosistema y que ofrece un entorno de compartición de ideas para maximizar el impacto de su investigación en la sociedad. El hub contempla la organización de actividades formativas, el apoyo personalizado con expertos como consultores o mentores y el respaldo con financiación específica a ideas que permitan validar la posible transferencia de activos al mercado. En esta misma línea, el CaixaResearch Institute constituirá un Consejo Asesor Industrial integrado por representantes de la industria farmacéutica para asesorar y garantizar el impacto real y la transferencia de la investigación del instituto.

Asimismo, todo el ecosistema se articula a través de otro gran nodo, el Biomedical Data Hub, una iniciativa para mejorar la gestión, la integración y el análisis de los datos biomédicos generados en los centros mediante la creación de un marco compartido que ordene la información, garantice su uso seguro y permita que distintos equipos trabajen con datos armonizados y conectados, lo que favorecerá una colaboración más fluida entre disciplinas.

Un edificio sostenible al servicio del talento

El nuevo CaixaResearch Institute está situado a los pies del Parque Natural de la Sierra de Collserola, frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en un enclave emblemático de la ciudad de Barcelona, hoy considerado uno de los polos biomédicos más dinámicos de Europa.

Gracias a la cercanía de estos dos equipamientos, unidos ahora por los nuevos Jardines Francesc Moragas en homenaje al fundador, Barcelona gana un campus científico de primer orden que romperá las fronteras entre los investigadores y la ciudadanía. Para ello, el museo, referente en el acercamiento de la ciencia a públicos de todas las edades y con 1,2 millones de visitantes al año, acogerá contenidos sobre inmunología y salud, al tiempo que los investigadores dispondrán de un espacio único para trasladar sus avances a la sociedad.

Proyectado por el estudio TAC Arquitectes —dirigido por Eduard Gascón—, el instituto se ha diseñado bajo criterios de máxima funcionalidad científica, diálogo con el entorno y una fuerte apuesta por la sostenibilidad, reconocida con la acreditación LEED Platinum. En este proyecto, la arquitectura se ha convertido en una herramienta al servicio de la ciencia.

El instituto se organiza en áreas compartidas y plataformas científicas para optimizar inversiones, garantizar la capacidad experimental y fomentar la colaboración. Las áreas compartidas estarán cerca de los laboratorios, mientras que las plataformas científicas se concentrarán en la planta inferior, donde se agruparán infraestructuras especializadas, equipamiento de alta gama y capacidad computacional avanzada.

Retos arquitectónicos del proyecto

Uno de los retos arquitectónicos del proyecto ha sido su emplazamiento entre la sierra de Collserola —zona de máximo interés medioambiental— y la ronda de Dalt, una de las arterias de la ciudad de Barcelona. Por ello, la solución arquitectónica se ha inspirado en la tradición de la arquitectura hospitalaria e higienista de principios del siglo XX, caracterizada por pabellones independientes y abiertos al exterior.

El proyecto ha optado por una secuencia de pabellones de baja altura entrelazados por patios y jardines que se organizan de forma escalonada para adaptarse a la pendiente natural del terreno, lo que permite que el edificio esté integrado en el paisaje. En abril de 2026 se ha inaugurado el primero de los dos edificios del CaixaResearch Institute y se prevé que a lo largo de 2027 se pueda empezar a ocupar progresivamente el segundo.

Además, el diseño del nuevo instituto se ha realizado conforme a criterios que priorizan la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, con energías renovables que van desde los paneles fotovoltaicos hasta las sondas geotérmicas. También está previsto utilizar sistemas de recogida de agua de lluvia y uso interno para reducir el consumo de energía en un 38 % y de agua en un 40 %.