‘La isla de las tentaciones’ vive una nueva infidelidad: «Me va a dar un jamacuco»

La pasada noche del 9 de diciembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de Mediaset España, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Y es que, no importa cuántas ediciones pasen, cada vez son más las personas que quieren saber qué ocurre en República Dominicana. De esta manera, en el programa de ayer, martes, la audiencia pudo comprobar cómo una participante cayó en la tentación de manera plena. Una acontecimiento que ya se veía venir y que ha protagonizado junto a uno de los nuevos tentadores: Barranco.

Si hace unas semanas informábamos que Claudia había caído en la tentación con Gerard, el tentador VIP, ahora una nueva participante ha seguido su estela. Y es que, la protagonista de esta noticia es Helena. La joven, de 26 años, no estuvo muy feliz al saber que los chicos habían vetado a Barranco. Pero, ya lo advirtió. «Le voy a coger con más ganas», dijo. Pues, el joven tenía que abandonar la villa de las chicas durante 24 horas. Por ello, no ha podido evitar darle la bienvenida por todo lo alto.

Helena, concursante de ‘La isla de las tentaciones’: «Ha pasado lo que tenía que pasar»

«Luego nos vamos a duchar tú y yo y te voy a poner así jaboncito en la cabeza…», le ha dicho Barranco a Helena. Una propuesta indecente con la que hizo reír a la joven. «Tú estás flipando», le contestó ella entre risas. Y es que, la participante tenía claro que no iba a tener ningún encuentro íntimo con él en el programa. Pues, todo está grabado y luego se emite en televisión.

«Yo no voy a hacer nada aquí», le dejó claro. «¿Nada de qué?», le preguntó el tentador. Un tira y afloja con el que dejaban claro que la conexión que ha surgido entre ambos ha ido a más. Una tensión que sexual que ha sido percibida, también, por Rodri, el novio de Helena. Así pues, tras un sensual baile de la joven al tentador, ambos apostaron por ir a dormir juntos.

Pero, pasaron cosas. Lo que comenzó como una serie de arrumacos terminó en un apasionado encuentro entre la pareja. Y es que, Helena y Barranco no pudieron evitar dar rienda suelta a la pasión y tener sexo. Ante ello, y como no podía ser de otra manera, la alarma sonó en la villa de los chicos. Una alerta que dejó a todos estupefactos y cuya identidad descubrirán en la próxima hoguera.

«Me va a dar un jamacuco. Te lo juro por mi madre», le dijo Barranco a Helena tras su momento de pasión. Un límite que ambos han terminado cruzando y del que, por lo que han comentado, no se arrepienten. «Ha pasado lo que tenía que pasar», señaló la joven en uno de los totales. Ahora, tan solo queda esperar a ver cómo se toma este suceso Rodri. Pues, si no le sentó nada bien ver a su chica besarse con Barranco, cualquier cosa puede suceder tras esto.