Muere Liam Payne, miembro de One Direction, a los 31 años tras caer desde un tercer piso en Argentina

El mundo de la música está de luto. Liam Payne, ex integrante de One Direction, ha fallecido trágicamente a los 31 años. El cantante británico ha perdido la vida en la ciudad de Buenos Aires, tal y como ha confirmado emergencias de Argentina. Al parecer, la causa de la muerte ha sido una caída desde un tercer piso de un reconocido hotel situado en la capital argentina. Sin duda, es una noticia que ha conmocionado a todo el planeta. No solamente porque uno de los cantantes que más ha marcado a toda una generación ha fallecido, sino también por las circunstancias en las que han ocurrido los hechos.

Debemos tener en cuenta que Liam Payne se encontraba desde hace unos días disfrutando de Argentina, tras haber asistido al concierto que Niall Horan, su ex compañero en One Direction, dio en la capital de este país. Por si fuera poco, el joven de 31 años no estaba solo en este viaje, sino que estaba junto a su actual pareja. De hecho, estaba con ella cuando tuvo esa aparatosa caída desde el tercer piso del hotel por el que perdió la vida. Una caída que se produjo hacia el patio interior del hotel.

Poco después de que ocurriera esa aparatosa caída, el personal del hotel se puso en contacto con la policía. Diversos agentes se personaron en el lugar de los hechos, acompañados de diversos móviles del SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia). A pesar de su pronta llegada y de hacer todo lo que estaba en su mano, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Fue Alberto Crescenti, titular del servicio médico, quien confirmó la muerte de Liam Payne. Por si fuera poco, dio más detalles del accidente: «A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída». Por el momento se desconocen más detalles del trágico suceso que ha conmocionado a todo el mundo. Sin duda, una trágica pérdida. Descanse en paz.

Así es Kate Cassidy, novia de Liam Payne

La joven de 25 años fue la persona que consiguió robar el corazón del ex integrante de One Direction hace varios años. De hecho, fueron fotografiados juntos, por primera vez, en noviembre de 2022 después de que el británico diese el paso de romper su compromiso con Maya Henry, reconocida modelo.

Cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram, y más de 150.000 followers en Tik Tok. Ya era conocida en Reino Unido pero desde que se confirmó su relación sentimental con Liam Payne, su popularidad aumentó de forma considerable. Juntos han disfrutado de momentos verdaderamente únicos y de viajes que quedarán para siempre en su recuerdo. De hecho, ha sido la propia Kate Cassidy quien le ha acompañado en este viaje a Argentina que tanto estaban disfrutando y que ha terminado convirtiéndose en una pesadilla.