¿Quién es Kate Cassidy, novia de Liam Payne, cantante de One Direction?

Liam Payne ha fallecido de forma trágica, tras caer de un tercer piso de un reconocido hotel de Buenos Aires. El ex integrante de One Direction se encontraba en Argentina disfrutando de unos días de descanso. De hecho, no dudó un solo segundo en asistir al concierto que su compañero y amigo Niall Horan dio en este país. En este viaje tan sumamente especial y esperado para él estaba acompañado por Kate Cassidy, su actual pareja y con quien desde hace más de dos años compartía su vida.

La joven, de 25 años, desde hace un tiempo se dedicaba a las redes sociales. Sobre todo, estaba especialmente centrada tanto en Instagram como en Tik Tok. En un momento determinado, su vida se entrelazó con la de Liam Payne, a quien consiguió robarle el corazón. La primera vez que fueron fotografiados juntos fue en noviembre de 2022, después de que el británico tomase la firme decisión de romper su compromiso con Maya Henry.

Lo cierto es que, desde que Liam y Kate comenzaron su relación sentimental, se han mostrado bastante reservados a la hora de compartir cuestiones que tienen una estrecha relación con su vida privada. A pesar de todo, sí que compartían alguna que otra imagen en la que aparecían juntos. Una de ellas se publicó hace tan solo unas semanas, en el mes de septiembre.

Y es que Kate Cassidy, a través de su perfil oficial en Instagram, compartió una fotografía en la que aparecía con el cantante británico en una celebración. Pero no fue la única ya que, unos días después, la influencer compartió varias imágenes donde podíamos verla disfrutando de un viaje a Grecia junto al músico. Porque si hay algo que adoraban y que tenían en común era viajar. ¡Les fascinaba!

Como no podía ser de otra manera, debido a la fama de Payne, muchos son los rumores que han acechado a la pareja. Es más, muchas son las personas que han asegurado que la creadora de contenido únicamente se había acercado a él por pura conveniencia. Pero, por fortuna, el británico dio un paso adelante para silenciar a esas malintencionadas opiniones.

Y lo hizo a través de unas declaraciones verdaderamente contundentes que, indudablemente, dieron la vuelta al mundo: «Podrías decirme cualquier cosa y no cambiaría de opinión. Nunca he sentido un amor como el que siento por Katelyn. Nos hacemos mejores personas el uno al otro. Si fuera solo por el dinero, se lo daría todo».

Por desgracia, la pareja se ha visto obligada a poner punto y final a su historia de amor después del trágico accidente de Liam Payne. Esa caída desde el tercer piso del reconocido hotel argentino le ha costado la vida. La joven, que se encontraba acompañándole en este viaje, todavía no se ha pronunciado tras lo sucedido. Lo que sí estamos convencidos es de que este suceso ha supuesto un durísimo golpe para ella.