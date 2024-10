El pasado miércoles 16 de octubre, los más fieles seguidores de One Direction se vieron sorprendidos por una trágica noticia: Liam Payne había perdido la vida a los 31 años tras haber caído de un tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires. Una información que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en dar la vuelta al mundo. No solamente porque supone el fallecimiento de uno de los artistas británicos que más ha marcado a toda una generación, sino porque se ha producido en unas circunstancias verdaderamente trágicas y estremecedoras. Tanto es así que muchos de sus seguidores, en cuanto se hizo pública la información, no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Entre otras cuestiones, porque tan solo unos minutos antes de la muerte, Payne publicó contenido en sus redes sociales y nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir después.

Pero así fue. En las últimas horas se han dado a conocer muchos más detalles de lo sucedido. Es más, se ha compartido contenido al respecto. Un claro ejemplo lo encontramos en la llamada del responsable del Hotel CasaSur Palermo a los servicios de emergencia, en la que comunicaba lo siguiente: «Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y de alcohol. Y bueno, cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor». Por si fuera poco, el encargado hizo una firme petición: «Necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida». Por lo tanto, aunque lo intentaron, no consiguieron salvarle la vida. Ni antes ni después de que se produjese la fatídica caída.

Así quedó la habitación de Liam Payne tras su muerte

En redes sociales, en las últimas horas, se han compartido un gran número de fotografías y vídeos que arrojan mucha más luz sobre lo sucedido. Entre otras tantas cuestiones, se han hecho públicas unas imágenes en las que se aprecia cómo quedó la habitación en la que se alojaba, la Suite Deluxe, tras la muerte del ex integrante de One Direction.

En una de esas fotografías, podemos ver cómo la pantalla del televisor está completamente rota. Aparentemente, algo impactó sobre ella. En otra imagen, una de las más impactantes de las que han visto la luz, se aprecia el escritorio de la habitación en la que se alojaba Liam Payne. Así pues, vemos un envase de un jabón Dove, restos de vela, cerillas, un mechero, la parte superior de una lata de refresco quemada, papel de aluminio y polvo blanco que, aparentemente, se trataría de cocaína.

En la tercera de las imágenes que han visto la luz es de la bañera de la Suite Deluxe del hotel. En ella se pueden ver más restos de vela, así como papel de aluminio. Sin duda, una escena verdaderamente dantesca que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. Tanto es así que las fotografías no han tardado en correr como la pólvora en redes sociales.