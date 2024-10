Es un hecho que la muerte de Liam Payne ha causado una enorme conmoción en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Nadie esperaba que el ex integrante de One Direction fuese a perder la vida con tan solo 31 años, y de la forma tan trágica en la que han sucedido los hechos. ¿El motivo? El artista británico se precipitó desde el tercer piso de un conocido hotel de Buenos Aires, en Argentina. En cuestión de minutos, la noticia dio la vuelta al mundo. Los fans de la banda no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo. Es más, hasta llegaron a dudar de que la información fuese veraz ya que, tan solo unos minutos antes, el cantante había publicado contenido en sus redes sociales. Pero, por desgracia, se trataba de una realidad. Aunque los servicios de emergencia llegaron pronto al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Al tratarse de una celebridad de tal magnitud, puesto que Liam Payne consiguió hacer historia en la industria musical durante su etapa en One Direction, se han ido filtrando diversas cuestiones que tienen estrecha relación con el trágico suceso. Sobre todo sobre lo que ocurrió realmente minutos antes de esa aparatosa caída por la que el británico perdió la vida. Una de las cuestiones que más ha causado conmoción, inevitablemente, ha sido la llamada que el dueño del hotel CasaSur situado en la zona de Palermo hizo a los servicios de emergencia. De esta forma, les hacía saber que había un huésped que estaba destrozando la habitación en la que se encontraba. Lejos de que todo quede ahí, hacía conocedor de lo sumamente preocupados que estaban todos por la integridad del huésped. Y es que, dadas las circunstancias, no podían evitar temerse lo peor. De ahí que se pusieran en contacto con las autoridades, para intentar que no sucediera una desgracia. Pero no lograron hacerlo a tiempo.

Todo comenzó cuando una situación muy concreta hizo saltar las alarmas, sin tan siquiera imaginar que tendría un trágico y devastador final. «911, ¿dónde es su emergencia?», se puede escuchar en el audio en cuestión, así como la rápida respuesta del responsable del hotel: «Hola, buenas tardes, te estoy llamando del hotel CasaSur Palermo Costa Rica 6032». La trabajadora de emergencias, por su parte, quiso saber más detalles respecto al motivo de la llamada.

«Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y de alcohol. Y bueno, cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor», aseguró el dueño del hotel. La de emergencias quiso cerciorarse: «Bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, ¿no?». «Sí, correcto», afirmó.

Lejos de que todo quede ahí, el dueño del hotel CasaSur Palermo quiso añadir algo más: «Necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida».

Se trata de algo verdaderamente escalofriante puesto que, en efecto, fue lo que acabó sucediendo. Liam Payne se precipitó desde el balcón de su habitación, situada en el tercer piso del lugar en el que se estaba alojando desde hace días. Aunque los servicios de emergencia y los agentes de policía no tardaron en personarse en el lugar de los hechos, no pudieron hacer nada por salvar su vida.