No es ningún secreto que la repentina y trágica muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, ha dejado sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores. Y no solamente eso, sino que también ha supuesto un impacto en sus familiares y amigos, así como personas con las que ha coincidido a lo largo de sus 31 años de vida. Un claro ejemplo lo encontramos en Maya Henry, modelo de 23 años que fue pareja del artista británico durante un tiempo. De hecho, estuvieron comprometidos. A pesar de todo, las cosas no fueron tan fáciles para ellos. Es más, recientemente, la propia Maya reconoció que había emprendido acciones legales en contra de Liam. Aun así, son muchos los años vividos y momentos compartidos. Es por eso que, tal y como ha confirmado Daily Mail, la modelo se encuentra en un estado de «shock» tras enterarse del fallecimiento de su ex pareja.

Liam Payne y Maya Henry comenzaron su relación sentimental en 2019, pero no fue hasta 2021 cuando la pareja dio el paso de comprometerse matrimonialmente. A pesar de haber disfrutado de unos años aparentemente de ensueño juntos, lo cierto es que todo cambió en 2022, cuando su noviazgo se rompió en mil pedazos y de forma abrupta. Entre otras cuestiones, como la propia modelo reconoció, se debió a que su relación estaba marcada por la toxicidad. Algo que, a la larga, hizo absolutamente insostenible la situación. Es más, recientemente, Maya presentó una orden de cese y desistimiento contra su ex pareja, acusándole de enviarle mensajes de forma constante desde diferentes números de teléfono a pesar de haber roto su relación sentimental. Una situación que había terminado por sobrepasarla: «Nunca sé de dónde vendrá», reconoció. A pesar de esa relación tóxica, la modelo no ha podido evitar quedarse “en shock” al conocer el trágico suceso.

Liam Payne anticipó su muerte a Maya Henry

Uno de los datos más curiosos que tienen estrecha relación con el fallecimiento del ex integrante de One Direction nos hace viajar a unos días atrás. Maya Henry concedió una entrevista en el podcast The Internet Is Dead. En esta charla llegó a reconocer que, en varias ocasiones, el británico había anticipado su muerte.

«Siempre decía: ‘No me siento bien’ y jugaba con la idea de la muerte», confesó la modelo estadounidense. Constantemente le repetía lo siguiente: «Me voy a morir», pero ella lo calificó como «tácticas de manipulación» para retenerla a su lado. Sea como sea, esta tragedia está afectando muchísimo a Maya. No solamente por lo ocurrido y por haber compartido varios años de su vida con Payne, sino por la gran cantidad de mensajes de odio que está recibiendo en las últimas horas.

Muchos son los que, indirectamente, la señalan como culpable de esta tragedia. Por fortuna, son más los comentarios de cariño y apoyo que está recibiendo: «Mantente fuerte», «No dejes que te hundan» o «Mucho ánimo» son algunos de los que se pueden leer. Es más, le han recomendado que desactive los comentarios para evitar recibir más mensajes malintencionados.

Lo cierto es que Maya Henry jamás escondió el hecho de que Liam Payne sufría problemas de salud mental y que siempre se mostró dispuesta a ayudarle. A pesar de todo, como ella misma aseguró, el ex integrante de One Direction se negó en rotundo a recibir ese apoyo. Esto generó un enorme sentimiento de impotencia en ella. Sobre todo después de que Liam haya tenido este fatídico final.