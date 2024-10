El pasado miércoles 16 de octubre ocurrió una auténtica tragedia. Liam Payne, ex integrante de One Direction, perdía la vida tras precipitarse desde el tercer piso de un reconocido hotel de Buenos Aires. Una noticia verdaderamente impactante que, como es de esperar, ha generado muchísimas reacciones. Al fin y al cabo, no solamente se trata de una muerte de una persona tan joven sino que se ha producido en unas circunstancias verdaderamente trágicas y estremecedoras. Muchas son las celebridades que, a través de sus redes sociales, han querido despedirse del cantante de Wolverhampton. Un claro ejemplo lo encontramos en Anne Twist, madre de Harry Styles. A través de una publicación de un corazón roto, se podía leer lo siguiente: «Solo un chico…».

Olly Murs, uno de los artistas británicos más reconocidos de los últimos años, tenía una gran amistad con los chicos de One Direction. Al fin y al cabo, sus carreras comenzaron tras su participación en el programa The X Factor. De esta forma, el cantante quiso despedirse públicamente de Liam a través de una emotiva publicación en Instagram.

«Esta noticia es devastadora, me faltan las palabras. Siempre nos reíamos mucho cuando nos veíamos, a veces las charlas eran breves y dulces, pero cuando lo hacíamos era principalmente sobre lo irritantemente bien que siempre lucía su cabello, o nuestro amor por Becks, los viejos días de XF y la gira que compartimos juntos», comenzó diciendo Olly Murs, y añadió: «Liam compartía las mismas pasiones que yo, los mismos sueños, así que ver que su vida ahora termina tan joven es muy duro, estoy realmente destrozado y devastado por su familia y, por supuesto, su hijo Bear, que perdió a un padre. ¡Estoy pensando en ellos! Descansa en paz, Liam».

Max George, artista que formó parte de la banda The Wanted, no ha dudado en utilizar su perfil en X (antes Twitter) para dar el último adiós al ex integrante de One Direction: «Estoy devastado. Liam me brindó un apoyo increíble durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nunca lo olvidaré. Mis pensamientos están con su familia, amigos y fans en este momento horrendo. Descansa en paz Liam».

El artista colombiano J Balvin, que trabajó con Liam Payne en una canción titulada Familiar y que vio la luz en 2018, ha utilizado sus historias de Instagram para despedirse del británico. Lo ha hecho con una fotografía en la que aparecen los dos, junto a un mensaje muy concreto: «Descansa en paz».

La artista mexicana Sofía Reyes también ha querido realizar una emotiva publicación en Instagram. De esta manera, con una serie de imágenes, recordaba uno de los instantes más especiales de su carrera profesional, en el que precisamente Liam fue el protagonista: «Quiero compartir este momento con Liam porque en verdad para mí fue uno de los highlights de mi vida. De mi carrera y él me lo regaló».

La cantante quiso ir mucho más allá: «Cantar en Madrid a lado de un artista que yo crecí admirando tanto fue un sueño cumplido que hasta el día de hoy se siente irreal. Él fue conmigo siempre una hermosa persona y me duele mucho que se haya ido tan pronto. En verdad estoy en shock. Dios lo acompaña desde el cielo y le mando todo el amor y fuerza a su familia. Siempre en nuestros corazones Liam».