Madrid se prepara para el gran diluvio y la AEMET pide que nos preparemos: alerta amarilla por nevadas y lluvias

La Comunidad de Madrid afronta un episodio de tiempo adverso marcado por lluvias persistentes, descenso de temperaturas y riesgo de nevadas, justo antes de la llegada de un frente meteorológico más intenso que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya vigila de cerca. La Comunidad Autónoma se encuentra en alerta amarilla por lluvias y nieve, mientras los expertos advierten de que lo peor podría llegar a partir de este miércoles, cuando se espera un «notable empeoramiento» de las condiciones atmosféricas.

Durante las últimas horas, las precipitaciones han sido continuas en gran parte del territorio madrileño, con cielos cubiertos y ambiente frío. Según la AEMET, las lluvias se intensificarán progresivamente y podrían dejar acumulaciones significativas de agua, especialmente en el centro y oeste de la comunidad. A esta situación se suma la alerta por nevadas en la Sierra, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.200–1.300 metros, con posibilidad de descensos puntuales si bajan las temperaturas.

El organismo meteorológico ha pedido precaución a la población y recomienda prepararse ante posibles incidencias, tanto en la circulación como en zonas vulnerables a inundaciones. El suelo se encuentra ya muy saturado tras semanas de lluvias por encima de la media, lo que aumenta el riesgo de acumulaciones de agua, balsas en carreteras y problemas en áreas urbanas con drenaje deficiente. Además, varios ríos y arroyos de la región, como el Henares, presentan un caudal elevado y están bajo seguimiento ante posibles crecidas.

La previsión apunta a que este episodio será solo el preludio de un temporal más intenso, asociado a una borrasca que cruzará la Península y dejará lluvias fuertes y persistentes durante varios días. La AEMET no descarta que se amplíen o actualicen los avisos meteorológicos si las precipitaciones superan los umbrales previstos o si la nieve gana protagonismo en cotas más bajas.

Estas lluvias llegan, además, sobre un terreno ya muy cargado de agua. La AEMET alerta de que la capacidad de absorción del suelo está al límite en muchos puntos, lo que aumenta el riesgo de escorrentías, desbordamientos de arroyos y ríos, así como deslizamientos de tierra en áreas montañosas. El impacto hidrológico podría sentirse tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

De cara al fin de semana, Leonardo tenderá a debilitarse lentamente, aunque su influencia no desaparecerá del todo. Se mantendrá un ambiente inestable, con chubascos, viento fuerte y mar alterado en varias zonas. La AEMET insiste en la importancia de seguir los avisos y actualizar la información, ya que pequeños cambios en la posición de la borrasca pueden modificar de forma significativa las zonas más afectadas.