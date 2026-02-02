Vox pide a Interior que publique el lugar de origen de los que delinquen en la Comunidad de Madrid

El partido Vox en la Comunidad de Madrid, ha registrado este lunes en la Asamblea una PNL para pedir al Ministerio del Interior que incorpore en los balances de criminalidad el lugar de origen de los infractores que delinquen en la Comunidad de Madrid y los haga públicos.

El objetivo, dice Vox, es «garantizar transparencia, equidad informativa entre territorios y una mejor capacidad de análisis y respuesta ante los desafíos actuales en materia de seguridad, siguiendo el modelo aplicado por los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza». Así lo ha anunciado la portavoz del partido conservador en la Cámara de Vallecas, Isabel Pérez Moñino.

Concretamente, lo que pide el partido de Santiago Abascal es que el Ministerio que dirige Marlaska publique estos datos «de manera periódica, transparente y homogénea, permitiendo su comparación interterritorial y facilitando la elaboración de diagnósticos y estrategias de seguridad basadas en evidencias».

Asimismo, solicitan que el Ministerio del Interior dote a la Comunidad de Madrid de acceso pleno y detallado a esta información, para que pueda desarrollar «políticas públicas adecuadas a la realidad criminal de la región».

La Comunidad de Madrid, a diferencia de Cataluña y el País Vasco, no dispone de policía autonómica, por lo que no puede elaborar informes de criminalidad propios con el grado de detalle que sí pueden realizar los cuerpos policiales autonómicos.

«La única vía para disponer de esta información es que el Ministerio del Interior incorpore el lugar de origen de los detenidos en sus balances oficiales, de forma homogénea y comparable con otras comunidades autónomas», señalan desde Vox.

La necesidad de esta transparencia se ve reforzada por la situación actual en la Comunidad de Madrid. «En el último año, se ha registrado un aumento del 61% de menores infractores de 14 años, un incremento del 31% en la reincidencia entre jóvenes de 14 a 16 años, un crecimiento del 40% en los delitos contra la libertad sexual y un 20% en las riñas tumultuarias, muchas de ellas vinculadas a dinámicas de bandas juveniles», explican desde el partido.

«Asimismo, aproximadamente el 50% de la población reclusa en Madrid es extranjera. Los datos más recientes del segundo trimestre de 2025 revelan además un incremento del 80% en homicidios dolosos y asesinatos consumados en la ciudad de Madrid respecto al mismo periodo de 2024, junto a un aumento del 9% en agresiones sexuales, una tendencia que se repite trimestre tras trimestre», insisten.

Desde 2019 hasta marzo de 2025, la Comunidad de Madrid ha acogido a un total de 10.618 menores extranjeros no acompañados. «A ello se suma que no se dispone de un dato preciso sobre cuántos inmigrantes ilegales han llegado a la Comunidad de Madrid», advierten desde Vox.

«Todo ello pone de manifiesto la importancia de contar con estadísticas completas, transparentes y desagregadas. Conocer el lugar de origen de las personas detenidas —con las debidas garantías legales, estadísticas y de derechos fundamentales— no debe interpretarse como un ejercicio de señalamiento, sino como un instrumento imprescindible para comprender las causas de los incrementos delictivos, identificar patrones criminológicos, evaluar la efectividad de las políticas públicas y diseñar medidas preventivas fundamentadas en evidencias», segura el partido conservador.

La izquierda lo critica

Desde Más Madrid y PSOE han condenado esta propuesta de Vox. La portavoz de los socialistas en la Asamblea, Mar Espinar, muy escueta, se ha preguntado «¿Qué va a hacer Vox si los delincuentes son españoles?». Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido no señalar a la población.

«Me niego a señalar a nuestros vecinos de los malestares que sufren los madrileños y españoles. Quienes poner en riesgo nuestra convivencia son los ricos y millonarios que se forran a costa de nuestro trabajo y de los gobiernos como el de la señora Ayuso», ha sentenciado.

Por su parte, el PP ha pedido a Vox que concrete un poco más sus iniciativas porque muchas de ellas no se pueden hacer por no tener competencias o por no ser legales. «Si lo detallan más, podremos valorarlo.»