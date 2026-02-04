Alerta roja de la AEMET para Andalucía por lluvias extremas: sólo se salva ésta provincia y es muy peligroso

Sólo se salva esta provincia y es muy peligroso, la AEMET activa la alerta roja en Andalucía ante la llegada de lluvias extremas. Será mejor que nos empecemos a preparar ante la llegada de un cambio de ciclo que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, estamos ante una situación del todo inesperada que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de estos días de febrero.

La alerta puede convertirse en este cambio que esperaríamos en estos días en los que realmente cada cambio cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que nos están esperando. Es momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que nos aleja de lo que sería habitual en esta época del año. Aunque tradicionalmente, febrero es uno de los meses más lluviosos, siguiendo las estadísticas, aunque nadie esperaría que estuviésemos ante un enero que ya nos ha dejado unos registros de récord. Llueve sobre mojado y aumenta el riesgo que nos está esperando en estos días.

Andalucía activa la alerta roja de la AEMET con lluvias extremas

Las lluvias extremas serán una realidad en estos días en los que la AEMET activa todas las alertas ente la llegada de un cambio que puede ser esencial que tengamos en mente. En especial ante un giro importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

La AEMET no duda en poner en práctica una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Son tiempos de poner en práctica esta alerta que la AEMET no duda en poner en práctica todas las armas de qué dispone para poder alertar a la población. Sobre todo, estamos ante un cambio de tendencia que puede ser la que nos afectará de lleno en estos días.

Es hora de conocer un poco más lo que nos está esperando con algunos elementos que serán los que nos marcarán de cerca. Con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Sólo se salva esta provincia y es muy peligrosa

Es muy peligrosa esta nueva borrasca con nombre propio que llega, Leonardo ha llegado con ganas de dejar a media España sumergida en una oleada de tormentas abundantes. Es hora de conocer la previsión del tiempo de una comunidad autónoma que ha activado la alerta roja.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas a fuertes, siendo persistentes en amplias zonas, especialmente en el entorno de Grazalema y la Serranía de Ronda donde serán ocasionalmente muy fuertes y darán lugar a acumulados que podrían superar los 200 mm en 24 horas. Temperaturas en ascenso generalizado, notable para las mínimas en el tercio occidental y localmente notable para las máximas en el interior oriental. Vientos moderados a fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes». La alerta roja se activará abre este tipo de detalles: «Precipitaciones fuertes y persistentes en amplias zonas, ocasionalmente muy fuertes y con acumulados que podrían superar los 200 mm en 24 horas en el entorno de Grazalema y la Serranía de Ronda. Vientos fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes».

La previsión para el resto de España no es mucho mejor: «Los frentes asociados a la borrasca Leonardo mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con algunos claros en zonas de la fachada oriental y en Baleares. Se darán precipitaciones generalizadas, poco probables en Cataluña, y cuyos mayores acumulados, con probables intensidad fuerte y persistencia, se darán en Galicia, tercio sur peninsular y montañas del oeste. Especialmente en Andalucía se espera que lleguen incluso a localmente muy fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros en zonas de Cádiz y Málaga y los 150 l. en Granada y Jaén. Por otro lado irán con tormenta y ocasionalmente granizo en Galicia. La cota de nieve irá subiendo de suroeste a nordeste desde 800/1100 metros hasta superar los 1800/2000 m., exceptuando en el nordeste donde se quedará en 1500 m. Con ello se prevén nevadas con probables acumulados significativos durante la primera mitad del día en montañas del centro y norte peninsular así como áreas aledañas de la meseta Norte y nordeste de la Sur. En Canarias cielos nubosos o con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Bancos de niebla en regiones de montaña y norte de ambas mesetas, con brumas frontales en amplias zonas de la Península. Temperaturas máximas con pocos cambios o en descenso en Baleares y tercio nordeste peninsular y en aumento en el resto. Mínimas en aumento en el tercio sur y extremo oeste peninsulares, localmente notable en el golfo de Cádiz, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».