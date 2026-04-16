Según los expertos de Renta 4 en los Mercados financieros se aprecia una apertura al alza en las plazas europeas (futuros Eurostoxx +0,25%, futuros S&P +0,15%), después de que ayer en EE.UU se alcanzaron nuevos máximos históricos, de la mano de las grandes tecnológicas y esta mañana las bolsas asiáticas están prácticamente en niveles pre-conflicto.

De fondo, el mercado continúa leyendo una desescalada en las tensiones en Oriente Medio.

En este sentido el Ibex35 amanece al alza en la apertura, con una subida del 0,12%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.207,2 puntos, influida de nuevo por el alza moderada de los precios del petróleo Brent a más de 95 dólares el barril.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Arcelormittal, con una subida del 1,22%, por delante de Fluidra (+1,07%) y ACS (+0,9%). En el lado contrario, IAG retrocedía un 0,79% y Endesa, un 0,27%.

Petróleo sube moderadamente

El comportamiento del precio del Brent en las primeras horas de este jueves se produce después de conocerse que una delegación liderada por el comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, ha aterrizado en la capital iraní, Teherán.

Fuentes apuntan a una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos con el objetivo de seguir los contactos iniciados el pasado fin de semana para poner fin a la guerra.

Entre las principales citas macroeconómicas de hoy destaca el IPC anual final de marzo de la Eurozona (+2,5%e y preliminar y +1,9% anterior) y el subyacente (+2,3%e y preliminar y +2,4% anterior).

En EE.UU. dispondremos del panorama de negocios de la Fed de Philadelphia de abril (10e vs 18,1 anterior), junto a la producción industrial de marzo (+0,1%e vs +0,2% anterior). Por último, tendremos las peticiones iniciales de desempleo (213.000e vs 219.000 anterior).

Nuevos acuerdos entre EEUU e Irán

Y todo ello debido a que algunas fuentes apuntan a que EEUU e Irán habrían alcanzado un acuerdo marco para prorrogar la tregua actual (que expiraba el 22 abril) durante dos semanas adicionales, dando así más margen a las negociaciones, aunque por el momento no hay confirmación oficial de esa extensión.

Además, la capacidad nuclear iraní y el control sobre el Estrecho de Ormuz siguen siendo los puntos más conflictivos.

El 22 abril se espera que Bruselas presente un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias del conflicto, con el objetivo de que se discuta y apruebe en la cumbre informal que se celebrará el 24 abril en Chipre.

Fuera del tema de la guerra en Irán, los analistas destacan los anuncios sobre aranceles de EEUU a sus socios comerciales, entre ellos las declaraciones de Scott Bessent (Secretario del Tesoro) respecto a que los aranceles podrían restablecerse en julio a los niveles vigentes antes de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los recíprocos.

Por su parte, Trump amenazó a Reino Unido con modificar su acuerdo comercial ante la falta de apoyo en la guerra contra Irán.

Libro Beige de la FED

De ayer, Renta4 destaca la publicación del Libro Beige de la Fed que sirve para preparar la próxima reunión del 29 abril y para la que no esperamos cambios en los tipos de intervención.

El Libro Beige no arrojó sorpresas, apuntando a una actividad económica creciendo a un ritmo leve/moderado, con un mercado laboral estable y un impacto limitado de la IA, aunque señalaba que la situación en Oriente Medio está provocando una mayor incertidumbre y dificultando la contratación, la fijación de precios y la inversión en capital.

La del 29 abril será la última reunión de Powell como Presidente de la Fed, mientras continúan las presiones de Trump para que también deje de ser gobernador.

Cifras macroeconómicas

En el plano macro, hoy se han conocido múltiples referencias en China, desde el PIB 1T26 hasta diversos datos de actividad correspondientes al mes de marzo.

A nivel de crecimiento, el PIB 1T26 ha mostrado un crecimiento del +1,3% trimestral y +5,0% i.a. (vs +1,4%e trimestral y +1,2% anterior, +4,8%e i.a. vs +4,5% previo).

En el plano empresarial, hoy continuará la publicación de resultados del primer trimestre de 2026 con las cifras de Alcoa, Bank of New York, Pepsico y Netflix en EE.UU. y Tesco en Reino Unido.

Ayer conocimos los de Bank of America (cotización +1,82%) y Morgan Stanley (cotización +4,52%), que como el resto de bancos mostraron récords en trading de renta variable.

Esta mañana también se han conocido las cifras de Taiwan Semiconductor (ya dio a conocer la semana pasada su cifra de ingresos, +35% i.a., con una positiva evolución de la demanda de IA), con un margen bruto del 66,2% (mejor que el +64,5% esperado) y un margen operativo del 58,1% (vs 55,7% esperado), mientras que el beneficio neto avanza un +58% i.a. (un +5% mejor de lo esperado), sin muestras de que el conflicto haya resentido la inversión en IA.

La cotización viene subiendo un +2%.

En España, el Tesoro Público español pondrá fin este jueves a las subastas de abril con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros