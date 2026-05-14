Vuelve el Citroën 2 CV, el éxito del Renault 5 ha sido clave para la vuelta en 2026 de este coche eléctrico

Citroën ha confirmado el regreso del 2 CV, uno de uno de sus modelos más emblemáticos. La marca francesa prevé su llegada al mercado europeo en 2026, aunque completamente reinterpretado como un vehículo 100 % eléctrico y con un precio de acceso que buscará situarse por debajo de los 15.000 euros. El consejero delegado de Citroën, Xavier Chardon, ha reconocido que el éxito del nuevo Renault 5 eléctrico ha actuado como detonante para acelerar un proyecto que pretende recuperar el espíritu del clásico «paraguas con ruedas».

El Citroën 2 CV no busca ser una reproducción exacta del modelo que motorizó a Francia y buena parte de Europa en la posguerra, sino una reinterpretación moderna que conserva sus principios esenciales. Frente a otras marcas que optan por diseños más estandarizados, el nuevo 2 CV se apoya en la plataforma Smart Car, la misma que utiliza el Citroën ë-C3, y utiliza baterías de litio-ferrofosfato (LFP), más económicas que las tradicionales de níquel y cobalto. Asimismo, presenta un diseño minimalista que prescinde de elementos superfluos para centrarse en la funcionalidad.

Citroën 2 CV, un coche retro-futurista

Uno de los modelos más representativos de la industria del automóvil es el Citroën 2 CV. Este vehículo fue concebido por el vicepresidente de Citroën, Pierre Boulanger, con el objetivo de motorizar a la gran cantidad de agricultores que aún dependían de caballos y carros en la Francia de los años 30. Tras cesar su producción en la década de los 90, ahora Citroën ha decidido recuperar su espíritu original transformándolo en un modelo 100 % eléctrico.

Xavier Chardon, ha confirmado que el proyecto ya está en marcha y que su objetivo principal es recuperar el espíritu del modelo original. La intención no es reproducir el 2 CV tal y como fue, sino reinterpretarlo en clave actual, manteniendo su esencia como vehículo sencillo. En la misma línea, desde el departamento de diseño, Pierre Leclercq subraya una idea fundamental: debe conservar ese enfoque funcional, aunque adaptado a un contexto completamente distinto, marcado por nuevas tecnologías y normativas.

El futuro Citroën 2 CV será, previsiblemente, un coche 100 % eléctrico desarrollado sobre la plataforma Smart Car del grupo Stellantis, la misma arquitectura del ë-C3. La principal diferencia será un nivel de equipamiento más esencial, eliminando elementos superfluos, junto con el uso de baterías de tipo LFP, que resultan más económicas en su fabricación. A esto se suma una filosofía de diseño claramente minimalista.

En declaraciones recogidas por Autocar, el CEO de Citroën afirmó que el 2CV es «parte de la cultura francesa» y que considera «su deber llevar esta iniciativa a 2025 y 2026, porque es fundamental que la movilidad individual vuelva a ser asequible». Chardon ha señalado que el ADN del 2CV es algo que la marca quiere «inyectar en sus futuros coches», aunque matiza que se trata de reinterpretar la filosofía original, no necesariamente su forma.

Con la información disponible hasta el momento, el futuro Citroën 2 CV eléctrico sería un modelo compacto, de aproximadamente 3,8 metros de longitud, en una línea similar a la del Renault Twingo. En el apartado de la batería, todo apunta al uso de tecnología LFP en el rango de los 27 a 30 kWh, lo que permitiría una autonomía estimada de entre 200 y 260 kilómetros bajo ciclo WLTP. En cuanto a prestaciones, si finalmente se encuadra dentro de la categoría E-Car, la potencia podría situarse en torno a los 70 CV. Todo ello responde a una estrategia clara: situar el vehículo por debajo de los 20.000 euros, con la aspiración de acercarse lo máximo posible a la referencia de los 16.000 euros.

Ventas en el primer trimestre de 2026

Citroën ha comenzado el 2026 con un balance especialmente positivo, confirmando una recuperación en su ritmo de crecimiento tanto a nivel global como en el mercado europeo. Durante el primer trimestre del año, la marca comercializó alrededor de 190.000 vehículos en todo el mundo, lo que supone un incremento cercano al 10 % respecto al mismo periodo anterior.

En el ámbito europeo, el desempeño ha sido aún más favorable, con un aumento del 12,3 % en el volumen de ventas. Este crecimiento ha permitido a Citroën alcanzar una cuota de mercado del 3,5 %, lo que representa una subida de 0,3 puntos porcentuales. Estos resultados refuerzan la tendencia ascendente de la marca dentro de un mercado cada vez más competitivo.

«Los resultados de los primeros meses del año son muy alentadores, tanto a nivel global como en Europa, donde estamos aumentando nuestra cuota de mercado en casi todos los países. La renovación de nuestros productos y nuestra estrategia basada en la capacidad de elección del cliente, en particular con nuestra oferta multienergía, está dando sus frutos. Ofrecemos más espacio y confort a un precio más accesible, y el ë-C3 es un ejemplo perfecto: es un auténtico cinco plazas, espacioso, con un maletero de gran capacidad, y además es el coche eléctrico más asequible en mercados clave como Francia», afirma Xavier Chardon, CEO de Citroën.