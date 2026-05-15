La DGT lo hace oficial: será posible sacarse el carnet de conducir tipo B antes de los 18 años en España

«La posibilidad de conducir un turismo a los 17 años por las carreteras de los Estados miembros de la Unión Europea será posible gracias a un cambio legislativo que se encuentra recogido en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205. Esta norma, aprobada en noviembre del año pasado, establece que los jóvenes de esa edad podrán optar a sacarse el permiso de conducción de la clase B aunque, eso sí, hasta que cumplan la mayoría de edad jamás irán solos al volante.

En sus coches el asiento del copiloto siempre debe ir ocupado por un acompañante capaz de darles directrices mientras conducen. Una medida europea que aún debe transponerse a la normativa española (la fecha tope para hacerlo es el 26 de noviembre de 2028) y para la que la Dirección General de Tráfico ya ha establecido un grupo de trabajo», detalla la DGT.

La DGT permitirá sacarse el carnet de conducir a los 17 años

La normativa europea establece una serie de requisitos que deben cumplir los acompañantes encargados de supervisar las primeras experiencias de conducción de los nuevos conductores 98.02, cuyo examen para obtener el permiso B continúa siendo el habitual.

La persona que ejerza la función de tutor debe respetar en todo momento las normas de circulación y seguridad vial. Además, debe tener una edad mínima de 24 años, contar con un permiso de conducción de la categoría correspondiente a la del conductor en formación, expedido en la Unión Europea y con una antigüedad superior a cinco años desde su obtención. Asimismo, no debe haber sido privado del derecho a conducir en ningún Estado miembro durante los cinco años anteriores a su designación como acompañante.

Limitaciones

El conductor de 17 años no dispondrá de plena libertad de circulación. La normativa plantea una serie de restricciones territoriales y de uso de la vía con el objetivo de reducir al máximo los escenarios .Entre las principales medidas que recoge el borrador destacan las siguientes:

Fronteras: el permiso a los 17 años se limitaría exclusivamente al territorio nacional español, sin posibilidad de cruzar a Francia o Portugal hasta alcanzar la mayoría de edad.

Alcohol: se establece una tolerancia cero total, con un límite de 0,0 g/l tanto en sangre como en aire espirado.

Cabe recordar que en 1974, se estableció una limitación de velocidad para los conductores noveles de 80 km/h durante su primer año. Sin embargo, esta limitación desapareció en 2011 con la Orden PRE/629/2011. Ahora, la DGT podría rebajar la velocidad máxima permitida en autovías y autopistas para quienes se saquen el carnet de conducir antes de los 18 años.

Control de alcoholemia

Con la entrada en vigor de esta medida, los agentes de la Guardia Civil podrán realizar controles de alcohol y drogas también a los acompañantes de los menores de 17 años que se pongan al volante.

El alcohol empieza a detectarse en la sangre pocos minutos después de su ingesta, aproximadamente a los cinco minutos, y alcanza su concentración máxima entre los 30 y los 90 minutos posteriores. En el caso de una persona con una tasa de alcoholemia de 1 g/l, pueden ser necesarias entre 6 y 10 horas para que el nivel descienda por debajo del límite permitido. Sin embargo, incluso por debajo del umbral legal, la capacidad de conducción puede verse afectada y el riesgo de accidente aumenta.

Ventajas

La implantación de este sistema ofrece ventajas tanto a nivel individual como social. Uno de los beneficios más relevantes es que los jóvenes pueden acumular horas reales de conducción en diferentes tipos de vías y situaciones, lo que contribuye a reducir la inseguridad cuando alcanzan los 18 años. Asimismo, la supervisión durante esta etapa inicial permite corregir errores en tiempo real y fomentar hábitos de conducción más responsables. Según la DGT, esta medida puede resultar especialmente útil para jóvenes que residen en zonas rurales, donde las opciones de transporte público limitadas.

«La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como «modelo alemán», que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años. En este permiso aparecerá un código en la parte trasera, el 98.02, y tiene otra particularidad: que desde que se expide hasta que el titular cumple los 18 el conductor estará obligado a conducir acompañado», explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT.

Y añade: «Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche. Es una opción que hasta ahora no tenían. Además, nos asegura que hasta que cumplan los 18 se va a ‘supervisar’ su conducción, lo cual también puede resultar positivo. No olvidemos que un porcentaje muy alto de nosotros, cuando nos sacamos el permiso, hemos conducido las primeras veces con alguien de confianza en el asiento del copiloto».