China intensifica conversaciones con fabricantes europeos para ocupar sus plantas con baja producción de coches en pleno desembarco de nuevas marcas. Leapmotor, Xpeng, BYD o Changan preparan el inicio de la fabricación de sus modelos en el Viejo Continente a través de asociaciones con compañías locales, tal y como hicieron firmas como Volkswagen, Stellantis o Renault en el inicio de la comercialización de sus modelos en China.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a las negociaciones, en conversaciones con este diario, que han señalado que «varios fabricantes chinos se encuentran negociando con compañías europeas para usar las fábricas cuya capacidad productiva no esté explotada al 100%».

«Por el momento, no hay nada firmado sobre la mesa; la única alianza en Europa que hay entre fabricantes chinos y europeos es la que tiene Stellantis con Leapmotor, que controla el 51% de la compañía, para fabricar, exportar y vender coches Leapmotor fuera de China», han añadido las citadas fuentes.

No obstante, esta no sería la única alianza del grupo europeo con fabricantes chinos, que podría estar negociando con BYD la adquisición de fábricas infrautilizadas en la región, con la vista puesta en Italia o Francia para la producción de la marca de lujo de la firma con sede en Shenzhen.

China a la caza de plantas de coches en Europa

Tanto es así que el propio CEO de Stellantis, Antonio Filosa, ha afirmado que el fabricante de automóviles está estudiando la puesta en marcha de alianzas para hacer crecer al grupo franco-italiano, pocos días antes de que la empresa revele la próxima semana sus planes de inversión en el mercado norteamericano.

En este contexto, Stellantis anunció hace unas semanas una ampliación de sus planes de producción en España, de la mano de Leapmotor con la previsión de fabricar modelos de la marca china en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con el fabricante, en la planta de Figueruelas (Zaragoza) en 2028.

Por otro lado, Stellantis también ha reactivado recientemente una asociación con Dongfeng Motor en China, y el grupo podría firmar acuerdos adicionales con uno o más fabricantes chinos para hacer frente al exceso de capacidad en Europa.

Volkswagen y Ford también se suman

Volkswagen es otra de las empresas que está en el punto de mira de los fabricantes chinos para acometer estas inversiones, ya que tiene varias fábricas infrautilizadas en Europa. En concreto, el fabricante automovilístico alemán está explorando usos alternativos para sus fábricas de Dresde y Osnabrück como parte de una campaña de reducción de costes para recortar sus operaciones en Alemania.

Plantas en las que está interesado el fabricante automovilístico de coches 100% eléctricos Xpeng. Volkswagen posee una participación en Xpeng y tiene tres socios en empresas conjuntas en China: SAIC, FAW y JAC, ninguno de los cuales tiene actualmente capacidad de producción en Europa.

Otra de las alianzas posibles es la de Changan con Ford para ocupar parte de la planta que tiene el fabricante automovilístico en Almussafes. Aunque ambas compañías mantienen desde hace años una alianza industrial en China a través de la joint venture Changan Ford, por el momento no existe un acuerdo oficial para desarrollar proyectos conjuntos en España.

No obstante, el desembarco de Changan en Europa y su interés por reforzar su presencia industrial han situado al mercado español como uno de los focos estratégicos para la expansión del automóvil chino en el continente.